Élvezettel akarnak tanulni

A tanulás tanulható, a kétnapos Lépéselőny-kurzusok arra próbálják rávenni a diákokat, hogy elsajátítsák a színek, a fantázia használatát, meg tudják határozni a jó célokat, az ide vezető utat, mindezek által a tanulás váljon élménnyé, ne csak eredményesen, hanem élvezettel is tudjanak tanulni.

A kurzus beillik az egyesület megfogalmazott célkitűzéseibe: közelebb vinni a diákokat a tanuláshoz, emelni tudásszintjüket – fogalmazott Szabó Levente.

A szervezet hasonló céllal szervezett az év folyamán más rendezvényeket is. A megye nevezetességeinek megismeréséért júniusban kirándulást szerveztek Erdővidéken – ezt a Communitas Alapítvány támogatta 1500 lejjel. Szeptember első hetében Csomakőrösön megszervezett tábor keretében próbálták bevezetni a filmkészítés rejtelmeibe a részt vevő húsz diákot. A filmezéshez kapcsolódó tevékenységeket Tasnádi Levente, Demes Hanna és Szabó Levente vezette. Gecse Ildikó és Tasnádi Kinga gyöngyfűzést tanított, Demes Mihály és Ferencz Botond a fafaragás titkaiba avatta be az érdeklődőket. A tábor szervezését a városháza 6000 lejnyi, pályázaton elnyert összeggel támogatta.