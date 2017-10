Kiváló első félidő, megérdemelt győzelem (Labdarúgás, III. liga)

A folyamatos eső ellenére az újonc céhes városiak a forduló meglepetését okozták azzal, hogy legyőzték a mérkőzés előtt még listavezető és veretlen Brassó megyeieket. A házigazdák már a mérkőzés első percében magukhoz ragadták a kezdeményezést, viszont az első negyedórában nem hozott eredményt mezőnyfölényük. A 19. percben Alin Babei és Vlad Boricean összjátéka után utóbbi lőtt a tizenhatos vonaltól, viszont Potcoavă kapus védett. A kézdivásárhelyiek nem sokkal később megszerezhették volna a vezetést: Babei kiválóan passzolt Marius Ştefănescu elé, aki néhány méterről gurított kapura, a vendégek kapusa pedig ezúttal is bravúrral hárított. A folyamatos támadásoknak meglett az eredménye is, hiszen a 25. percben a játékvezető tizenegyest ítélt, miután Gajdó Gothárd térdre rogyott a büntetőterületen belül, a tizenegyest pedig Gazda József higgadtan értékesítette (1–0). A házigazdák a mutatott játék alapján megérdemelten szereztek vezetést, majd a 33. percben tovább növelték előnyüket. Egy szabálytalanságot követően a hazaiak szabadrúgáshoz jutottak, amit a tizenhatos vonaltól Boricean mesterien csavart a jobb felső sarokba, esélyt sem adva a hálóőrnek (2–0). A korábban élvonalban is játszó labdarúgókkal teletűzdelt vendégcsapat az első játékrészben mindössze kétszer volt veszélyes, viszont Gabriel Bunduc előbb Prejmerean, majd a pályafutása során a Sepsi OSK mezét is viselő Stîngă próbálkozását is védte.

Szünet után a kétgólos előnyben játszó kézdivásárhelyiek inkább a védekezésre koncentráltak, így támadásban nem sikerült újabb veszélyes helyzetet kialakítaniuk. A második félidőben a Szászhermányi FC többet birtokolta a labdát, és egyértelműen a pontszerzésre törekedett, viszont labdarúgói nem tudtak gólt szerezni, így idénybeli első vereségüket szenvedték el Kézdivásárhelyen. A KSE a pontvadászatban másodszor ünnepelhetett győzelmet, így 8 ponttal a rangsor 8. helyén áll, a következő fordulóban pedig a listavezető Galaci Oţelul vendégeként játszik.

„Nagyon örülünk, hogy sikerült megszereznünk második győzelmünket, tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Mostanában mind élcsapatokkal kerültünk szembe, emiatt mondtam korábban azt, hogy nem reális a rangsorban elfoglalt pozíciónk, játékoskeretünk alapján az első hétben a helyünk. Nagy helyzeteket hagytunk ki, az ellenfélnek is volt pár veszélyesebb megmozdulása, de úgy gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk. A második félidőben inkább a védekezésre összpontosítottunk, sajnálom, hogy nem volt látványos a játékunk, de az eredményért játszottunk. Szurkolóink, a város és a felújított stadion megérdemelte ezt a sikert, köszönjük mindenkinek a hangos biztatást, reméljük, ezentúl még többen lesznek a lelátón” – nyilatkozta a mérkőzés után Gazda József edzőjátékos.

III. ligás labdarúgó-bajnokság, 7. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Szászhermányi FC 2–0 (2–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion, mintegy 500 néző. Vezette: Mădălin Marinescu (Ploieşti). KSE: Bunduc–Stanciu (Bukur, 76.), Tankó, Păun, Gajdó T., Boricean, Ştefănescu (Rancz, 81.), Gazda, Gáll (Kurtuly, 55.), Gajdó G., Babei (Szabó, 69.). Edző: Gazda József. Szászhermány: Potcoavă–David, Forika, Poverlovici, Voicu, Moraru, Stîngă, Prejmerean (Spătariu, 75.), Mitrică, Ungureanu, Buga. Edző: Ioan Naghi. Gólszerzők: Gazda (25. – tizenegyesből), Boricean (33.). Sárga lap: Gáll (29.), Boricean (61.), illetve Mitrică (59.), Ungureanu (90.), David (90.).

További eredmények: Paşcani–Székelyudvarhelyi FC 3–2, Roman–Bákói Aerostar 1–1, Bucovina Rădăuţi–Galaci Metalosport 6–0, Darabani–Focşani 2–4, Valea Mărului–Galaci Oţelul 1–4, Barcarozsnyó–Sporting Lieşti 3–2, az FK Csíkszereda szabadnapos volt.

A rangsor:

1. Oţelul 5 2 0 22–4 17

2. Szászhermány 5 1 1 18–3 16

3. Aerostar 4 3 0 16–6 15

4. Csíkszereda 4 1 1 15–7 13

5. Barcarozsnyó 4 0 3 14–9 12

6. Focşani 2 4 1 14–5 10

7. Roman 2 2 2 16–10 8

8. Kézdivásárhely 2 2 2 8–11 8

9. Lieşti* 4 1 2 16–10 7

10. Rădăuţi 2 1 3 9–7 7

11. Udvarhely 2 0 5 21–18 6

12. Darabani 1 2 3 11–15 5

13. Valea Mărului 1 1 4 7–17 4

14. Paşcani 1 0 5 4–20 3

15. Metalosport 0 0 7 1–50 0

* 6 büntetőpont levonva

A 8. forduló mérkőzései: Bákói Aerostar–FK Csíkszereda, Gala­ci Metalo­sport–Sporting Lieşti, Szász­hermányi FC–Roman, Galaci Oţelul–Kézdivásárhelyi SE, Székelyudvarhelyi FC–Valea Mărului, Focşani–Pașcani, Bucovina Rădăuţi–Darabani, Barcarozsnyó áll.