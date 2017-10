Elítélik a diszkrimináció minden formáját (Labdarúgás)

„Szurkolóink mindig pozitívan álltak a csapat mellé, amiért hálásak vagyunk és köszönetet érdemelnek. Szerintem a begyűjtött tíz pontból kilenc és fél az ő érdemük. Sajnos, olyanok is történtek, ami nem a futballpályára való, a Sepsi OSK vezetősége pedig elítéli a diszkrimináció minden formáját” – fogalmazott Diószegi László.

Kezd megszokottá válni az, hogy a Sepsi OSK mérkőzésein a lelátókon rendszeresen azt skandálják, hogy a magyarok hagyják el az országot, sőt, mi több, legutóbb a vendégcsapat drukkerei kiterítettek egy bannert is, amelyen ez állt: „A ti otthonotok nem Romániában van. Menjetek innen!”. Számunkra ez elfogadhatatlan, nem tolerálhatjuk, hogy bármilyen sportesemény az uszítás színtere legyen, és bár eddig nem emeltük fel a hangunkat, hasonló esetekben a jövőben határozottan fel fogunk lépni. Aláhúzzuk, hogy a mi szurkolóink minden egyes mérkőzésen a sportszerűség keretein belül buzdították kedvenc csapatukat, minden tiszteletünk az övék. Kifejezve abbéli reményünket, hogy a jövőben hasonló incidensekre nem kerül sor, a Sepsi OSK megköszöni mindazoknak, akik civilizált magatartást tanúsítottak a lelátókon – hangzott el a sajtótájékoztatón a labdarúgóklub állásfoglalása főként az FCSB elleni mérkőzésen történt xenofób megnyilvánulásra reagálva.

Az esetre a Román Labdarúgó-szövetség elnöke, Răzvan Burleanu is reagált, aki pénteken bejelentette, hogy a szövetség év végéig kidolgoz egy magatartási kódexet, amely szankciókat irányoz elő mindazoknak, akik diszkriminatív, rasszis­ta vagy idegengyűlölő kijelentéseket tesznek. Az eseményen jelen volt Cristian Jura államtitkár, a Diszkriminációellenes Tanács vezetőségi tagja is, aki azt mondta, hogy a Sepsi OSK élvonalba jutása óta megszaporodtak a rasszista és idegengyűlölő megnyilvánulások a romániai stadionokban.

Diószegi a sajtótájékoztatón a csapat eddigi teljesítményét és eredményeit is értékelte. Az odavágó-sorozatban a szentgyörgyi csapat 10 pontot gyűjtött – három mérkőzést nyertek, egyszer döntetlent játszottak, és kilenc alkalommal vereséget szenvedtek –, ezzel jelenleg a rangsor 12. helyén áll. A vezetőség reméli, a visszavágóban jobban teljesítenek, és elkerülik a selejtezőt érő pozíciót. Sokkal több munkával, nagyobb odaadással több pontban bíznak, illetve számítanak rá, hogy a szerencse is melléjük szegődik.

Diószegi László főtámogató szerint a 13 mérkőzésen kétszer fordult elő, hogy a Sepsi OSK nem volt egyenlő partner az ellenfelével: az egyik ilyen alkalom Botoşani-ban volt, ahol 5–1 arányú vereséget szenvedtek, a másik pedig hazai pályán a Kolozsvári CFR ellen, amikor 2–0-ra kikaptak. „Az FCSB elleni mérkőzést nem említettem, mert a 27. percig 0–0 volt, és addig a bukarestieknek egyetlen kapura lövésük sem volt, viszont egyéni hibák miatt 4–0-ra elveszítettük a mérkőzést. Úgy érzem, ez az eredmény nem türközi hűen a pályán történteket, mert a négy találaton kívül a fővárosiaknak volt két helyzetük, nekünk meg legalább hat. Nem azt mondom, hogy megérdemeltük volna, hogy megverjük az FCSB csapatát, egy-két góllal jobbak voltak, de ez a négy túlzás, igazságtalan eredmény volt” – idézte fel a történteket a főtámogató. A klub vezetősége szerint az odavágóban a nagyon sok egyéni hiba miatt – anélkül, hogy bárkire is mutogatnának – a szentgyörgyi csapat minimum hét pontot veszített, de ez akár kilenc is lehetett volna. „Ha csak hét ponttal több lenne, akkor kopogtatnánk a felsőházi rájátszás ajtaján, de a jelenlegi tíz pontunkkal a sereghajtók között emlegetnek.”

Diószegi az edzőket érintő pletykákra is reagált, és elmondta, hogy fiatal edzők dolgoznak a csapatnál, akik négy éve a Sepsi OSK mellett vannak, szívüket-lelküket beleteszik, vagyis egyáltalán nem volt arról szó, hogy Valentin Suciu edző távozna a csapattól. „Bízom benne, hogy az idén hátralévő nyolc fordulóban a fiatal edzőpárosunk annyi pontot fog gyűjteni, mint az odavágó-sorozatban összesen. A szurkolóknak nincs okuk az elkeseredésre, mert nincs veszve semmi, még akkor sem, ha a visszavágó esetleg nem úgy alakul, ahogy remélem. A téli szünetben szándékunkban áll legalább három jó labdarúgót igazolni, mert mi is látjuk, hogy erősítésre van szükségünk, ha az élvonalban akarunk maradni” – vetítette előre jövőbeli terveit Diószegi.

Vannak olyan játékosok, akik nem úgy teljesítettek, ahogy a klubvezetőség elvárta, de vannak olyanok is, akik pozitív meglepetést okoztak. Ezelőtt négy évvel senki nem gondolta volna, hogy a Sepsi OSK néhány idény elteltével Románia tizenkettedik csapata lesz. Remélik, nagyobb odaadással az előttük álló akadályokat sikerrel veszik, és túllépnek az utóbbi négy fordulóban tapasztalt szakadékon.

Kertész Dávid alelnök, ügyvezető igazgató a szemerjai stadion jelenlegi állapotáról, illetve a Hivatásos Labdarúgó Liga számtalan előírásáról beszélt. Elmondása szerint szerencse, hogy Medgyes és Marosvásárhely nem fogadta el a csapat kérését még az idény elején, és nem ezeken a helyszíneken kellett játszaniuk hazai mérkőzéseiket. Így is óriási logisztikai nehézségekbe ütköztek, illetve a csendőrséggel és az őrző-védő szolgálattal való kapcsolattartás is megterhelő. Folyamatosan azon dolgoznak, hogy hazajöhessenek: a galaci cég a födött lelátó elemeit a héten a kijelölt helyére rakja, illetve ezekbe már a székeket is el kezdték beszerelni. A térfigyelő kamerákat még el kell helyezniük, akárcsak a forgóvillás beléptetőrendszert. A pálya körüli kerítés felújítása jelenleg is folyik, valamint a vendégcsapat öltözőjét és a sajtószobát szintén konténerekből rakják össze. A vezetőség úgy látja, a piros-fehér mezesek a 18. fordulóban, november közepén a Medgyesi Gázmetán elleni mérkőzésen már a szemerjai stadionban lépnek pályára.