Hamilton nyert, közel a vb-győzelem (Forma–1)

A 32 éves Hamiltonnak ez az idei nyolcadik, pályafutása 61. futamgyőzelme, előnye ezzel 59 pontra nőtt a vb-pontversenyben. A második helyen Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája zárt, a harmadik pedig csapattársa, az ausztrál Daniel Ricciardo lett.

A rajtnál Hamilton gond nélkül megtartotta a vezető helyet, Vettel másodiknak sorolt be, míg Verstappen a negyedik pozícióból startolva elhúzott Ricciardo mellett, és feljött harmadiknak. A holland versenyző már az első körben elment Vettel mellett is, akit aztán a célegyenesben még hárman megelőztek. Vettel a csapatrádión műszaki gondokra panaszkodott, így mellette egymás után mentek el az ellenfelek, majd a német pilótának ki kellett állnia a bokszba műszaki hiba miatt. A vb két hét múlva az Egyesült Államok Nagydíjával folytatódik a texasi Austinban, ahol Hamilton akár meg is szerezheti pályafutása negyedik vb-címét.

A vb-pontversenyek állása 16 futam után: l pilóták: 1. Lewis Hamilton 306 pont, 2. Sebastian Vettel 247, 3. Valtteri Bottas 234, 4. Daniel Ricciardo 192, 5. Kimi Räikkönen 148, 6. Max Verstappen 111 l csapatok: 1. Mercedes 540 pont, 2. Ferrari 395, 3. Red Bull 303, 4. Force India 147, 5. Williams 66, 6. Toro Rosso 52.