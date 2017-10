Megnyerte első hazai meccsét a Sepsi-SIC (Kosárlabda, női nemzeti liga)

A vasárnap esti meccset mindkét csapat álmosan kezdte, s bár mi dobtuk a mérkőzés első két kosarát, nem tudtunk meglépni az aradi csapattól. Az első negyed felénél Brandi Wingate triplájával egyenlítettek a vendégek, és a folytatásban felváltva vezettek az együttesek. A nyolcadik perc végére 19–13 volt az eredmény, ám Adela Mercea három egymás utáni kosarával ismét egyenlő lett az állás. A hajrát mi bírtuk jobban, és kétpontos előnyről vártuk a folyatást (21–19). A második játékrész elején magukra találtak a zöld-fehér mezes lányaink, s a 15. percben már 29–21-re vezettek. Bogdan Bulj időkéréssel törte meg lendületünket, s pillanatok alatt az ICIM lefaragott hátrányából (29–25). A nagyszünet előtt Nathalie Fontaine vezényletével sebességet váltott a Sepsi-SIC, és 47–31-nél vonult öltözőbe a két csapat. A fordulás után a házigazdák ott folytatták, ahol korábban abbahagyták, és percek alatt 28 pontosra nőtt a két alakulat közötti különbség (63–35). Ebben a negyedben Tyaunna Marshall volt a kosárfelelős, s 67–44-es eredménnyel ért véget ez a szakasz. Az utolsó tíz percben is mi irányítottuk a küzdelmet, s amíg mi egymás után dobáltuk a kosarakat, az aradiak futottak az eredmény után. A véghajrában már nem erőltettük különösebben a játékot, így 12–15-re el is veszítettük a negyedet, de összességében meggyőző játékkal sima diadalt arattunk a friss élvonalbeli szezon első hazai meccsén. A találkozó legeredményesebb játékosa Fontaine lett a maga 25 pontjával, a túloldalon a 24 pontig jutó Brandi Wingate jeleskedett. Kosárlabda női Nemzeti Liga, 2. forduló: Sepsi-SIC–Aradi ICIM 79–59. A pontszerzők: Fontaine 25, Kilin 3/3, Kress 4, Marshall 18/6, Neagu 8, Hamilton-Carter 8, Stoenescu 5/3, Huţanu 8, illetve Mercea 11/6, Montgomery 3, Nagy 6, Tavic 9/3, Vernet 4, Wingate 24/6, Ferenczi 2. Kipontozódott: Mercea (35.), Ferenczi (38.).



hétfő 08:42

tihi

1717 hozzászólás 2017. október 9.hétfő 08:42

Gratulálunk...szép volt lányok ! Sok sikert az európai kupamérkőzéseken !! Talán annyit még,habár nem is ide illik be a megjegyzés,hogy becsületesebb megoldást keresni a szurkolók szálítására !! Első meglepetés,amint felültem a közszállítási járgányra a Szemerja negyedben,nem fogadták el a bérletet (tudtommal a város területén közlekedtem)...rendben,akkor fizettem a 2 lejt -mit tehettem volna? - de hiába álltam ott néhány pillanatig,nem kaptam a jegyet,és inteligensen a helyem elfoglalására szólított fel a kormányos.Az út folyamán figyeltem mi történik: minden második ember kapott jegyet,nem tudom mi alapján válogatták ki a rá érdemelteket ?.Majd űlt fel olyan is,aki bérletet mútatott,és ment a helyére.Ismét kérdeném,kitől fogadják el a bérletet és kitől nem,mert többünket is fizetésre köteleztek a bérlet felmútatása mellett.Olyan is szállt fel,aki csak rámosolygott a kormányosra,és ment a helyére,sem bérlet sem fizetés.Hát érdekes megoldása ez a civilizált közszállításnak!!! Remélem ettől arra felé rendet teremt a vezetőség,és közzé teszi a program mellett azt is,hogy ezt a spéci szállítást miként vehetjük ígénybe: jegy kíséretében vagy az nélkül és a bérletek érvényesek-e vagy nem ?!