Remekül sikerült idényzáró (Autósport)

A pénteken és szombaton megrendezett Nagyszeben Ralin a legjobbak között összesen 38 egység állt rajthoz, s a pilótáknak a 7-es géposztályban csak egy ellenféllel, míg a kétkerék-meghajtású autók között harminc vetélytárssal kellett megküzdeniük. Annak ellenére, hogy tesztelési szándékkal indultak a hétvégi megmérettetésen, Szabóéknak nagyon jóra sikeredett a bemutatkozás az új autóval: a 7-es osztály versenyét magabiztosan nyerte Csongor, aki több mint 22 percet vert az Andrei Coreanu–Iulian Nicolaescu kettősre. A kétkerekesek között már keményebben kellett küzdeni a háromszékinek: második helyen zárta a rali első gyorsaságiját, majd megnyerte a hatodikat, a tizenegyediket és a tizenharmadikat, s miután a Citroën DS3 R3T Max-szal versenyző Adrian Teslovan–Cseh Imre páros kiesett ebben a kategóriában, győzni tudott. Az összetett versenyben is remekelt a Szabó–Fetean duó, hiszen a tizenegyedik gyorsaságin az abszolút harmadik időt autózták, s őket csak a későbbi győztes Dan Gîrtofan–Tudor Mârza páros és a bajnokságot megnyerő Bogdan Marişca–Carmen Poenaru kettős előzte meg.

– Ahogy a verseny előtt is nyilatkoztam, azzal a céllal mentünk a Nagyszeben Ralira, hogy tovább ismerkedjünk az új autóval. Végig a saját tempónkban autóztunk, gyorsról gyorsa jobbak lettünk, és voltak helyzetek, amikor a legjobbak között zártunk egy-egy próbát. Meglepett minket is a teljesítményünk, de úgy tűnik, van ahová javulnunk – össze­gezte a hétvégi eseményeket Szabó Csongor. – Jó versenyünk volt Szebenben, s minden körülmények között, azaz szárazon, ködben, sötétben és esőben is kipróbálhattuk magunkat. Most kezdjük bánni, hogy vége a szezonnak, de elégedettek vagyunk az eredményünkkel. Befejeződött az idény, újjá kell építeni a Fordot, és lassan a következő szezonra kell koncentrálnunk. Az első versenyen magasra tettem a lécet, s jövőben nehéz lesz megismételni ezt a teljesítményt, de mi mindent megteszünk ennek érdekében. Idén már többet nem versenyzünk, legközelebb a kommandói hóralin állunk rajthoz. A jövő évi bajnokságról még nem sokat tudni, de a rajtig még sok van, és rengeteg a munkánk – tette hozzá szentgyörgyi autóversenyzőnk.

A Nagyszeben Rali eredménye (14 gyorsasági, a verseny össztávja közel 500 km, ebből 115,6 km volt a mért szakasz): * összetett (FIA rangsor/abszolút): 1. Dan Gîrtofan–Tudor Mârza (Škoda Fabia R5) 58:03 perc, 2. Bogdan Marişca–Carmen Poenaru (Ford FIesta R5) 59:21.7 perc (1:18.7 perc hátrány), 3. Vali Porcişteanu–Dan Dobre (Mitsubishi Lancer Evo IX) 01:00:46.6 óra (2:43.6 hátrány)... 6. Szabó–Fetean (Ford Fiesta R2) 1:05:41.2 óra (7:38.2 perc hátrány) * kétkerék-meghajtású autók: 1. Szabó–Fetean (Ford Fiesta R2) 1:05:41.2 óra, 2. Mihnea Mureşan–Andrei Hicea (Dacia Sandero) 1:06:31.2 óra (50 mp hátrány), 3. Gabriel Ene–Petru Paler (Renault Clio) 1:07:10.3 óra (1:29.1 perc hátrány).