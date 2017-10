Nyolcgólos győzelem Székelyudvarhely ellen (Kézilabda, A-osztály)

Az első félidő 10. percéig a kézdivásárhelyiek minden góljára érkezett válasz az ellenfél részéről, viszont Mátis Zita sorozatban háromszor is eredményes volt, így sikerült egy háromgólos előnyt kiépíteni (9–6). Néhány kisebb védelmi hibát kihasználva a vendégek fel tudtak zárkózni, sőt, a 18. percben emberhátrányban egyenlítettek (10–10). A szünetig az udvarhelyiek akarata érvényesült, akik három góllal is vezettek, azonban az utolsó percben Mátis Zita értékesített egy hétméterest (12–14), így a házigazdák kétgólos hátrányban vonulhattak az öltözőbe.

A kézdivásárhelyiek szünet után koncentráltabban léptek pályára, és kihasználva a Mester Zsolt edzette csapat hibáit, hétszer voltak eredményesek, miközben ellenfelük egyszer sem talált be (19–14). Erre a sorozatra a vendégek trénere időkéréssel válaszolt, így a 42. percben megszerezték első góljukat a második játékrészben. A folytatásban sikerült tartani a kiépített előnyt, így a győzelem sem forgott veszélyben, és akár nagyobb is lehetett volna a különbség, de sok volt a pontatlan indítás. A KSE a Temesvári SCM és a Resicabánya csapatától elszenvedett vereség után először diadalmaskodott a bajnokságban, a sereghajtó Székelyudvarhely pedig továbbra is nyeretlen. A Jakabos István edzette kézilabdázók a 4. fordulóban, szerdán Râmnicu Vâlcea együttesét fogadják a kézdivásárhelyi sportcsarnokban.

„Nem vagyunk még úgy felkészülve, ahogy az a bajnokság ezen periódusában elvárható lenne. Igazából most kezdünk játékba lendülni, az első mérkőzéshez képest van fejlődés. Várunk egy új játékost, aki Marosvásárhelyről érkezik, és reményeink szerint vele is teszünk egy lépést előre. A legfontosabb, hogy legyen termünk, ahol edzeni tudunk. A kéthetes bajnoki szünetben játszottunk egy edzőmérkőzést, de még időre van szükségünk, hogy elérjünk egy komolyabb szintet” – értékelt a mérkőzés után Jakabos István.

A-osztályos kézilabda-bajnokság, 3. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Székelyudvarhely 28–20 (12–14).

Kézdivásárhely, városi sportcsarnok, mintegy 300 néző. Vezette: A. Chicuş és M. Olteanu (mindketten Brassó megyéből). KSE: Rofel– Opra, Mátis Zs. 1, Mátis Z. 12/4, Mátis H. 4, Bardocz 4, Dobra 3. Cserék: Fülöp, Stupar, Chirvase 1, Motol 3/1. Edző: Jakabos István. Székelyudvarhely: Bálint A.–Péter 5, Ördög 2, Simma 2/1, Lukács 4/3, Sándor 1, Bálint N. 1. Cserék: Chiratcu, Nedelcu 1, Nagy, Katona, Kerekes 4/1, Bíró. Edző: Mester Zsolt. Büntetőpercek: 4–8. Hétméteresek: 7–7 (értékesítve: 5–5).

További mérkőzések: Brassói Korona–Kisjenői Kőrös 29–23, Râmnicu Vâlcea–Resicabánya 25–24, Temesvári CSU–Marosvásárhelyi Olimpic 37–32, Argeş–Nagyvárad 30–30, Marosvásárhelyi Mureşul–Mioveni 23–24, Nagybányai Minaur–Temesvári SCM 29–28.

A rangsor:

1. Minaur 3 0 0 101–66 9

2. Brassó 2 1 0 92–69 7

3. Argeş 2 1 0 99–91 7

4. Resica 2 0 1 93–63 6

5. SCM 2 0 1 104–84 6

6. CSU 2 0 1 93–91 6

7. Rm. Vâlcea 2 0 1 79–80 6

8. Mureşul 1 0 2 73–71 3

9. Mioveni 1 0 2 66–77 3

10. KSE 1 0 2 74–97 3

11. Kisjenő 1 0 2 66–96 3

12. Olimpic 0 1 2 81–92 1

13. Nagyvárad 0 1 2 67–86 1

14. Udvarhely 0 0 3 65–90 0

A 4. forduló mérkőzései: Székelyudvarhely–Nagyvárad, Marosvásárhelyi Olimpic–Argeş, Kisjenői Körös–Temesvári CSU, Mioveni–Brassói Korona, Temesvári SCM–Marosvásárhelyi Mureşul, Resicabánya–Nagybányai Minaur, Kézdivásárhelyi SE–Râmnicu Vâlcea. (miska)