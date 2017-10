A kormány a természeti katasztrófák okozta áldozatok számának csökkentését reméli elérni a riasztórendszer bevezetésével. Hasonló rendszer hatékonyan működik az Amerikai Egyesült Államokban, Hollandiában, Litvániában, Franciaországban, Németországban és Belgiumban. A rendszert a különleges telekommunikációs szolgálat támogatásával az országos katasztrófavédelmi felügyelőség működteti, mely a szükséges hard- és szoftvereket sürgősségi eljárással szerzi be. A kormány 30,4 millió lejt különített el erre a célra. (Agerpres)

NAGY LYUKON ÉLTEK. Kilakoltatják Brassóban a Rakodó negyedben egy tömbház mind a huszonöt lakóját, az épület ugyanis bármelyik pillanatban összedőlhet. A tömbház alapzata alatt beomlott a talaj, és 4,5 méter mélységű, 4 méter hosszú üreg keletkezett, az esetről beszámoló városházi közlemény által nem részletezett okból. Az épület alapzatát a város költségén erősítik meg sürgősségi eljárással. (Agerpres)

FURFANGOS CSALÓK. Bankcsalókat leplezett le a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság Kolozs megyei ügyosztálya. A Kolozs, Szilágy, Maros és Brassó megyében „tevékenykedő” csalók egy új módszert alkalmaztak: elhelyeztek egy összeget egy számlán, majd kihasználva az informatikai rendszer néhány másodperces késlekedését, szimultán felvették a pénzt a bankfiókban és egy pénzkiadó automatánál is. Az ügyészek szerint Fekete Marczika István, Ioan Purcar és Sorin Purcar ezzel a módszerrel összesen 72 249 lejjel károsította meg a bankot. A három gyanúsított ellen bűnszövetkezet létrehozása, folytatólagosan elkövetett informatikai csalás és informatikai rendszerekhez való törvénytelen hozzáférés miatt indult eljárás. (Agerpres)

TÖBBÉ NEM VISELHET REVERENDÁT. A nagyszebeni érseki konzisztórium döntése értelmében, melyet az erdélyi ortodox érsekség zsinata is jóváhagyott, Cristian Dorin Pomohaci volt székelymosoni ortodox pópát örökre eltiltották a papi tevékenységtől, nem tölthet be semmilyen egyházi tisztséget, laikus teológusként viszont szociális-filantróp, kulturális, oktatási tevékenységeket folytathat, és énekesként is tevékenykedhet. Egy kolozsvári újság júniusban tette közzé azt a hangfelvételt, amelyen – állítólag – a népdalénekesként is ismertté vált Cristian Pomohaci hallható, amint éppen pénzt ajánl fel egy kiskorú fiúnak, hogy az cserében szexuális kapcsolatot létesítsen vele. A pópa ellen a marosvásárhelyi ügyészség is vizsgálatot indított, az ügyet átvette a legfőbb ügyészség. (Agerpres)