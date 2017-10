A spanyol egységért tüntettek Barcelonában

Elég! Nyerjük vissza a józanságot! – ezzel a jelszóval hirdette meg a békés felvonulást a Katalán Civil Társasalom (SCC) nevű szervezet, hogy hangot adjon a „csendes többségnek”, azoknak, akik ellenezték a népszavazást, nem támogatják a függetlenségi folyamatot, és ezért nem is vettek részt a múlt heti referendumon. A barcelonai utcák a magasból nézve spanyol, katalán és uniós zászlók tengerévé váltak. Akadtak, akik egy zászlórúdra helyezték a spanyol és katalán lobogót, így fejezve ki, hogy számukra a kettő elválaszthatatlan. Éljen Katalónia, éljen Spanyolország!, Katalánok vagyunk, spanyolok vagyunk! – skandálta a tömeg, a transzparenseken egyebek mellett a Béke és az Együtt vagyunk erősek! feliratok tűntek fel.

Az SCC szervezésében a tüntetésre mintegy száz autóbusszal érkeztek Spanyolország más területeiről is. A rendezvény elején José Rosinol, a civil szervezet vezetőségi tagja a spanyol közszolgálati televíziónak több százezer felvonulóról beszélt, míg a végén Álex Ramos alelnök bejelentette, hogy a részvételi adatok szerint meghaladták az egymilliót. A barcelonai rendőrség által közölt információk szerint mintegy 350 ezren vonultak fel. „Sokkal több kell, mint egy puccsista összeesküvés, hogy felszámolják azt, ami 500 év történelme során épült. Itt vagyunk, békés állampolgárok, és hiszünk az együttélésében és a szabadságban. Meg fogjuk mutatni a függetlenségpárti kisebbségnek, hogy Spanyolország egy modern ország” – fogalmazott felszólalásában Mario Vargas Llosa, Spanyolországban élő irodalmi Nobel-díjas perui író, aki beszéde elején szólt a nacionalista szenvedély káros hatásáról, amely megtöltötte Európa és a világ történelmét vérrel, háborúval. „Nem akarjuk, hogy a bankok és a vállalatok elmenjenek, mintha egy pestis sújtotta középkori város lenne” – jelentette ki, hangsúlyozva: azt akarják, hogy a cégek térjenek vissza Katalóniába, az legyen Spanyolország ipari központja, fejlődésének mozgatója, és legyen Spanyolország kulturális centruma is, ahogy korábban.

Josep Borrell, az Európai Parlament volt elnöke, egykori szocialista katalán politikus uniós zászlót tartva kezében mondta el beszédét, hangsúlyozva: azon a béke és együttélés csillagai láthatók. Mint mondta, az egybegyűltek azért vannak itt, hogy elmondják a világnak: nem úgy gondolkoznak, mint a nacionalisták, de attól még ők is legalább annyira katalánok. Mostantól tennünk kell azért, hogy minden katalán hangja egyformán szóljon – jelentette ki, hozzátéve: mindannyian kicsit hibásak azért, hogy túl sokáig hallgattak.

A tüntetésen képviseltették magukat a katalán parlament ellenzéki pártjai, akik a menet élén haladtak. Xavier García Albiol, a Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt (PP) katalán elnöke hangsúlyozta: ez a felvonulás azt jelenti, hogy a katalán elnök nem beszélhet minden katalán nevében. A katalán kormány által közzétett hivatalos végeredmény szerint múlt vasárnap a választásra jogosultak 43 százaléka szavazott a referendumon, több mint 91 százalékuk támogatta az elszakadást Spanyolországtól.