Ötödik meccsét is elvesztette a Sepsi Futsal (Teremlabdarúgás, I. liga)

Klein és Mihály is kezdett a Sepsi Futsal ellen, amely a Zoltáni, Bende, Papp, Pulugor I., Pulugor Zs. ötössel indította a székely rangadónak aligha mondható párharcot. A találkozó első gólját Pulugor István szerezte, ám a több háromszéki futsalost is foglalkoztató udvarhelyi gárda gyorsan válaszolt és megfordította a találkozó állását. Az zöld-fehérek az első félidőben Marius Ciobotaru révén még egyszer eredményesek voltak, ám kétgólos hátrányban vonultak szünetre (4–2). A fordulás után is a vendéglátóink irányították a küzdelmet, s bár szép és jó játékkal rukkolt elő a háromszéki csapat, az FK győzelme egy pillanatra sem volt kétséges. A Farkas Attila edzette együttes Ciobotarunak köszönhetően a második játékrészben is szerzett gólt, de ennél többre nem futotta a rangsor második helyén álló Udvarhely ellen (9–3).

Teremlabdarúgó 1. Liga, 5. forduló: FK Székelyudvarhely–Sepsi Futsal 9–3 (4–2). FK: Klein–Mihály, Máté, Mánya és Szőcs (játszott még: Grigoraș, Gáspár, Miklós, Bíró, Szécsi, Kanyó, Csala, Hadnagy). Sepsi Futsal: Zoltáni–Bende, Papp, Pulugor I., Pulugor Zs (játszott még: Kisgyörgy, Incze, Ciobotaru, Héjja, Ambrus, Jakab). Vezette: Mihai Alexandru Kiuţă (Brassó), Robert Ionuț Stanciu (Buftea). Gólszerzők: Szécsi (7., 12., 38.), Mánya (19., 20.), Miklós (21., 39.), Kanyó (23.), Hadnagy (13.), illetve Pulugor I. (2.), Ciobotaru (20., 34.). (tif)