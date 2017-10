Nagy László visszavonul a nemzeti csapattól (Kézilabda)

A 36 éves jobbátlövő elmondta, nem hivatkozik sérülésekre vagy családi elfoglaltságra, egyszerűen azért határozott így, mert a posztján a szegedi Balogh Zsolt és a veszprémi Ancsin Gábor „továbbviheti a stafétabotot”. „Az indok nagyon egyszerű, személyükben megoldott ez a poszt a válogatottban, mindketten bizonyították a nemzeti csapatban és klubjukban is, hogy nemzetközi szintű a játékuk” – nyilatkozta Nagy László, aki megköszönte a korábbi szövetségi kapitányok meghívásait. „Rengeteg kellemes emlékem és élményem fűződik a válogatottbeli szerepléshez. Felemelő érzés volt az a szeretet, ami körbevett minket” – tette hozzá.

A jobbátlövő 1999-ben a Pick Szeged játékosaként mutatkozott be a felnőtt válogatottban, majd a Barcelona csapatába igazolt, amellyel kétszer Bajnokok Ligája győzelmet ünnepelhetett. Három évig (2009 és 2012 között) nem lépett pályára nemzeti színekben, de a londoni olimpia előtt Veszprémbe szerződött, és azóta ismét ő volt a csapatkapitány. Pályafutása során 199 válogatott mérkőzésen 728 gólt szerzett. Az athéni (2004) és a londoni (2012) olimpián negyedik, valamint a 2003-as és a 2009-es vb-n hatodik helyezett csapatnak is kulcsembere volt. Ötszörös magyar és négyszeres spanyol bajnok, háromszoros világválogatott, Magyarországon négyszer választották az év legjobbjának.