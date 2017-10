Simona Halep az új világelső (Tenisz)

A 26 éves Halep a négy hétig „uralkodó” spanyol Garbine Muguruzát váltotta le a WTA-rangsor élén, ő a 25. és egyben az első román női világelső. Érdekesség, hogy kezdetektől a 12 női világelsőből hét amerikai volt, a legutóbbi 13 új világelső viszont mind európai. Az idén már az ötödik névvel kezdődik a lista: Muguruza előtt Angelique Kerber, Serena Williams és Karolina Pliskova is vezette azt 2017-ben. Halep 2017-ben ötször jutott döntőbe, a Roland Garroson Jelena Ostapenko ellen szenvedett vereséget a címmérkőzésen. Ezen kívül még egy Grand Slam-fináléja volt eddig, 2014-ben szintén a Garroson, akkor Marija Sarapovától kapott ki.

„Ezt a tornát soha nem fogom elfelejteni: először is azért, mert legyőztem Marija Sarapovát, korábban pedig túl sokszor veszítettem ellene, és a negatív sorozatot most megtörtem, másodszor meg azért, mert Ostapenko ellen is nyerni tudtam, azok után, hogy a Garros-döntőben legyőzött. A világelsőségemet ez különlegessé teszi, még akkor is, ha nem játszottam a legjobb teniszem Kínában. Ez az év fantasztikus volt” – mondta Simona Halep.

Női tenisz-világranglista élmezőnye: 1. Simona Halep (román) 6175 pont, 2. Garbine Muguruza (spanyol) 6135, 3. Karolina Pliskova (cseh) 5605, 4. Jelina Szvitolina (ukrán) 5465, 5. Venus Williams (amerikai) 4642, 6. Caroline Wozniacki (dán) 4640, 7. Jelena Ostapenko (lett) 4510, 8. Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4005, 9. Caroline Garcia (francia) 3860, 10. Johanna Konta (brit) 3795.