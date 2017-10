Jól termett a pityóka, de alacsony az ára

Könczei Csaba, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője érdeklődésünkre elmondta: a 9516 hektárnyi őszi burgonyából eddig 7350 hektárt szedtek ki. A begyűjtött termés 205 800 tonnára rúg, az átlagtermés 28 tonna hektáronként.

Az értékesítés nehézkes, az ár is alacsony, így meglátása szerint érdemes raktározni a burgonyát, mivel az ár fölfelé alakulhat. Az eladásnál új piaci szereplők jelentkeztek, Moldova Köztársaságból, Ukrajnából érkeznek vevők, akik nagy tételben szállítják a pityókát. Ez a lehetőség főként a felső-háromszékieknek jelent előnyt – mondta az igazgató.

Megkezdődött a répa betakarítása is. Az 1900 hektárnyi répának eddig mintegy nyolc százalékát gyűjtötték be. Az eddig számolt átlagtermés 36 tonna hektáronként. Ez az átlag nőhet, a nagy répatermelők csak a napokban kezdik meg a betakarítást. A kiszedett répa nagy része a botfalusi cukorgyárba kerül, kisebb mennyiséget a romani gyárba is szállítanak a háromszéki termelők – tudtuk meg Könczei Csabától.

Több burgonyatermelő gazdával is beszéltünk a napokban, szinte egyhangúlag mondták: az emberi munkaerő hiánya komoly gondot okoz. Mindenki igyekszik gépesíteni a termelés minden szakaszát, de az emberre csak szükség van, például a válogatásnál. A napszám elérte a hetven-nyolcvan lejt, de ennyi pénzért is nehéz napszámost kapni – tudtuk meg. Az árral is elégedetlenek a gazdák, a bajt fokozza, hogy kevesen rendelkeznek szakszerű tároló helyiséggel. A nem megfelelő helyen tárolt pityóka veszít súlyából, tavaszra sok megromlik, a pincébe való le- és felhordás további kiadásokkal jár. Épp ezért sokan szabadulni akarnak a terménytől, még ha veszteséggel is járnak. Réty környékén van gazda, aki húsz baniért is odaadja a pityókát. Általában 35-40 bani a szép burgonya kilójának ára, aki hatvan baniért tudja értékesíteni, az már igen jó árat alkudott ki.

Változnak az idők, már a regáti pityókakupecek sem úgy járnak, mint régen, nem keresik a pityókát – mondta Kelemen Attila, aki Szépmezőn másfél hektáron termel burgonyát. Szavaiban van igazság, mert a déli megyékben, ahol korábban egyáltalán nem termesztettek burgonyát, kedveltté vált ez a kultúra, egyre nagyobb területeket ültetnek be az egykor „székely valutának” tartott pityókával. A fogyasztói szokások is változnak, ma a burgonya már nem mindennapi eledel, kisebb arányban használja a lakosság. A városiak pedig nem a falusi rokonoktól, ismerősüktől szerzik be a télire szükséges pityókát, inkább megvásárolják a nagy üzletekben a hámozott, darabolt, fagyasztott terméket.