Hazai agrárélelmiszer-termékek napja

A törvény három rövid cikkelyében megfogalmazzák: román agrárélelmiszernek minősül az a termék, amit az országban állítanak elő, alapanyagait száz százalékban hazai farmokon termelték, a címkéjén pedig megjelenik Románia zászlaja.

A nemzeti napot központi és helyi helyhatóságok, az állam más intézményei, a civil társadalom, jogi vagy magánszemélyek szervezhetik meg. A programban szociális-tudományos jellegű oktatási, önkéntesi események szerepelhetnek, melyek népszerűsítik a román agrárélelmiszer-termékeket, és melyek növelik a fogyasztók bizalmát ezekkel a termékekkel szemben.

A hatóságok logisztikai támogatással, saját költségvetésből származó összegekkel járulhatnak hozzá az eseményekhez.

Ennek értelmében ma több megyében szerveznek rendezvényeket, a legnagyobb eseményre Bukarestben kerül sor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint Bukarest Főpolgármesteri Hivatala szervezésében. A fővárosban mától kezdődően öt napot tartó vásárt a Herăstrău parkban tartják, ahová az egész országból 100 helyi termelőt várnak.

Könczei Csaba érdeklődésünkre elmondta, nincs tudomása, hogy háromszéki termelők is részt vennének a vásárban. Hangsúlyozta: országos szinten is nagyon fontos, hogy népszerűsítsék a hazai termékeket, de ugyanakkor a háromszéki, székelyföldi készítményeket is minél szélesebb körben kell megjeleníteni, hogy a polgárok megismerhessék ezeknek a specifikus termékeknek az ízét, megszeressék, és állandó fogyasztóivá váljanak.