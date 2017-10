Hosszabbítási lehetőség a szerződéseknél (Vidékfejlesztés)

Az iratok letevési határidejének meghosszabbítását a pályázók kérték, mivel többször előfordult, hogy a szükséges iratok beszerzését nem sikerült határidőre elvégezni. Az ügynökség szabályzata szerint minden egyes intézkedésnél meghatározott idő áll a sikeres pályázó rendelkezésére, hogy a kifizethetőségi és kiválogatási kiértesítőben megjelölt aktákat, engedélyeket beszerezze és letegye a megyei vidékfejlesztési irodához. A fiatal gazdák és a kisgazdaságok támogatásánál a meghatározott időszak általában két hét, a gazdaságok korszerűsítésénél általában 4 hónap. Most az ügynökség döntése értelmében a szerződések megkötéséhez szükséges akták leadásának határideje meghosszab­bítható legtöbb 90 nappal, természetesen a hosszabbítást a pályázónak kell jól meghatározott indokkal, esetleg bizonyító akták kíséretében kérnie. A kérést a megyei vidékfejlesztési irodához, illetve a gyulafehérvári régiós irodához kell letenni, annak függvényében, hogy a pályázat ellenőrzését hol végzik el (pl. a helyi tanácsok pályázatait vagy az építkezést is magában foglaló pályázatokat a gyulafehérvári szakemberek végzik).

Az igazgatónő elmondása szerint a megyében még nem találkoztak ilyen esettel, eddig mindenkinek sikerült határidőben beszereznie és behoznia az igényelt aktákat a hivatalhoz, igaz párszor ők maguk is idegeskedtek, mivel az 50, 30 vagy 10 százalékos önrészhez szükséges, valamely kereskedelmi bankkal kötött hitelszerződést csak az utolsó percekben sikerült megkapniuk a pályázóknak.

Az igazgatónő értesülése szerint szeptember 30-án zárult le a 4.1a. számot és a Beruházások a gyümölcstermesztésben címet viselő intézkedés pályázhatósága. Ebben az évben 95 millió euróra lehetett pályázni. A kiírási keretösszeg csaknem teljes egészére tettek le pályázatokat, közel 90 millió euró értékben. Jó hír, hogy a pályázók közt egy háromszéki cég is szerepel, amely Sepsiszentgyörgy közelében egy közel 10 hektáros, öntözéses rendszerrel ellátott áfonyaültetvényt szeretne létesíteni. Ez az első ilyen típusú pályázat a megyéből. Az intézkedésnél alapfeltétel, hogy a létesítendő gyümölcsös nagysága, SO euró értéke legkevesebb 4000 euró SO kell hogy legyen. A feltétel teljesítéséhez nem kell túlságosan nagy terület, hiszen az alma, körte, meggy és szilva hektáronkénti SO értéke 2703 euró, vagyis másfél hektár már elégséges. A ribizli-, málna-, áfonya-, egres-, homoktövis-, illetve bodzaültetvény hektáronkénti értéke 3430 euró, tehát ilyen esetekben elégséges az alapfeltétel teljesítéséhez az 1,2 hektáros ültetvény. A támogatás intenzitása 50 százaléktól egészen 90-ig terjedhet, a 41 év alatti és ültető-, szaporítóanyagot termelő fiatal 70 százalékos támogatást kap, míg a hegyvidéken gazdálkodó még 20 százalékos támogatásnövekedést is kap, így gyakorlatilag a fentebb említett esetekben mindössze 30 vagy 10 százalékos önrész szükséges.