Jellemformálás negyedszázadon át (A Gábor Áron cserkészcsapat jubileuma)

Aki nyitott szemmel, füllel, szívvel volt jelen az ünnepségen, elleshette a titkot, hogy vajon miért sikerült a 34-es számú Gábor Áron Cserkészcsapatnak – amely jelenleg a szövetség legnagyobb formátumú csapata – becserkésznie egész Felső-Háromszéket. A titok szemmel látható: a kitartó, következetes, jó időbeosztással dolgozó vezetőknek sikerült minden korosztályt megszólítani és megtartani.

A rendezvénysorozat közös szentmisével kezdődött dr. Kerekes László, a cserkészcsapat parancsnoka és az egyházköz­ség plébánosa, egyházjogász, Szabó Lajos kanonok, a 40-es csapat parancsnoka, György Mihály Levente csíkszentmiklósi plébános, Papp Márton cserkész, imecsfalvi plébános, Pál Ferenc atya és Hajlák Attila, a Boldog Özséb-plébánia segédlelkésze koncelebrálásával. A prédikációra Lajos atyát kérték fel, aki jelen volt a Romániai Magyar Cserkész Szövetség gyergyószárhegyi alakulásánál. Hangsúlyozta, hogy a cserkészet elsősorban szolgálat, amit Istenért, hazáért, embertársért végeznek. Az úton menni és célba érni kell gondolatsort fejtette ki és azt is, hogy a jellemformálást segítik mindazok a résztevékenységek, amelyekből összetevődik a cserkészet eszménye.

Nagycsaládos, vidám, felemelő hangulatban, de ugyanakkor a nehézségeket sem elhallgatva a Vigadó dísztermében folytatódott a születésnapi megemlékezés. Mindenki Laci atyája mesélt a jelenlegi csapatról, Vas József tanár, a csapat első, alapító parancsnoka a múltbeli eseményeket elevenítette fel, amikor a semmiből fogtak neki 1989-ban szervezkedni. Kijárták az útját, amikor semmit sem lehetett kapni, hogy az erdélyi csapatokat felöltöztessék. Sok jóember segített. Volt eset, amikor rettegést, fizikai bántalmazást is el kellett viselni a megtorló államhatalomtól, amely félreértette a kisebbségben élő ifjúsági mozgalom igazi célját. Székely István, a Háromszék-körzet cserkészvezetője is köszöntötte a csapatot. Bíró Zsuzsanna csapatparancsnok-helyettes, aki mindvégig tagja volt a cserkészcsapatnak, arról beszélt, hogy milyen öröm, hivatás, elköteleződés számára a mozgalom, majd levetítették képösszeállítását az elmúlt évekről. Ez a kiállítással együtt még két hétig lesz megtekinthető a Vigadóban. A cserkészek verssel, énekkel gazdagították a műsort, a régiek meghatódva beszéltek azokról a nagyszerű élményekről, amelyeket ez az életforma nyújtott.

Büszkén árulták saját kezűleg készített portékáikat a bazárban a roverek. Lehetett fenyőszirupot és házicsokit vásárolni, de volt ott leleményes ötletek alapján készült használati tárgy is. A Maassluis nyugdíjasklubban ért véget az ünnepség, amelyet a jubileumi torta koronázott meg.