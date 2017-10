MIKOR LESZ JÓ ROMÁN. Kelemen Hunor akkor lesz jó román, ha nem az SZDP-t támogatja, hanem az NLP-t abban, hogy megbuktassa a jelenlegi inkompetens kormányt – jelentette ki Florin Roman, az NLP egyik alelnöke, aki az utóbbi időben hisztérikus magyarellenes kirohanásairól vált ismertté. Roman a párt országos tanácsának ülésén úgy fogalmazott: „az RMDSZ 27 éve szinte állandó jelleggel kormányon van, becsapták a liberálisokat is, az SZDP-seket is, nagyjából mindenkit. Ez a legjobb példa arra, hogy a románok toleránsak a kisebbségekkel szemben, hogy ezáltal minden jogot élveznek, ami egy európai országban kijár nekik”. Kifogásolta, hogy az RMDSZ elnöke nem panaszkodik a drágulások miatt, és felszólította: „Hagyják abba az uszítást, a gyűlöletkeltést, mindent, ami a nemzet megosztásához vezet. ” (Főtér)

BODOG IS MÁSOLT. Közgazdaság-tudományi doktori dolgozatának 232 oldalából 147-et másoktól vett át Florian Dorel Bodog egészségügyi miniszter – állítja Emilia Şercan újságíró. A Press­One portálon közzétett leleplező írásában a riporter rámutat: Bodog két kollégája, helyesebben alárendeltje könyvéből kölcsönzött a legtöbbet, természetesen azok tudta és idézőjelek használata nélkül. Egyikük a bukaresti orvosi és gyógyszerészeti egyetem dékánja és személyes tanácsadója, a másik egyetemi tanár és kórházigazgató Nagyváradon. A miniszter dolgozatának első 47 oldala nagyrészt egy 2003-ban megjelent, négy szerzős könyvből származik. A portál megkeresésére a szaktárca válaszolt: közleményük szerint a dolgozat minden minőségi, szakmai és etikai szabály betartásával készült, és teljes egészében Florian Bodog műve. A minisztérium úgy fogalmaz, „az úgynevezett egymásra tevődések” (…) „valójában olyan információk átvétele, amelyeknek szerzője Florian Bodog”. A 46 éves Bodognak – aki orvos és egyetemi tanár – ez a második doktori dolgozata, az elsőt orvostudományból szerezte 2001-ben. 2016 nyaráig orvosi doktorátusokat is irányított, ezt a minőségét azonban az egyetemi okleveleket és címeket hitelesítő országos tanács visszavonta, mert nem felelt meg a feltételeknek, mind­össze két önálló tudományos írása jelent meg. (Adevărul)