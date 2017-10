A Szociális háló harmadik közönségtalálkozója

A Park vendéglőben (Best Wester Park Hotel) október 15-én 15 órától a Svédországban élő Tamás Gábor előadóművész lesz a a Sepsi Rádió díszvendége. Házigazda: Majláth-Szabó Attila népdalénekes, a Sepsi Rádió Szociális háló rovatának szerkesztője és Grubisics Levente, a Sepsi Rádió vezetője.



Színház

VÁROSI SZÍNHÁZ. Kocsis István Bolyai János estéje című monodrámája nyitja a kézdivásárhelyi Városi Színház októberi műsorát. Kiss László egyéni előadása Kolcsár József rendező közreműködésével kerül színpadi bemutatásra, ma 19 órától stúdió-előadásként láthatják a Vigadó Művelődési Ház színpadán.

AZ M STÚDIÓ ma 19 órától A Jó, a Rossz és a K**va anyád című előadását játssza Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus: Fehér Ferenc. Az előadásra érvényesek az Ábel-bérletek, helyet előjegyeztetni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában lehet (telefon: 0267 312 104).

SZÍNJÁTSZÁS. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban működő Visky Árpád Színjátszó Társulathoz új tagok jelentkezését várják – fiatalokét és felnőttekét egyaránt. Jelentkezni lehet a 0745 434 726-os telefonszámon vagy a muvhaz@planet.ro e-mail-címen.



Műhelyfoglalkozás és tárlatvezetés

Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér krea­tív műhelyfoglalkozást és interaktív tárlatvezetést szervez 3–18 éves csoportoknak november 12-éig a Maybe 4 – Újragondolás című kiállítás kapcsán, amelyen a résztvevők a kortárs művészet eszköztárába, valamint sajátos kérdésfeltevéseibe nyerhetnek betekintést, illetve egyéni vagy csoportos alkotásokat hozhatnak létre korcsoportokra lebontott módszertani keretek között. Érdeklődő csoportok jelentkezését előzetes időpont-egyeztetéssel a 0736 063 924-es és a 0724 338 562-es telefonszámon, valamint a studio@magmacm.ro e-mail-címre várják. Az ingyenes műhelyfoglalkozások és tárlatvezetések időpontja és időtartama rugalmasan alkalmazkodik a különböző csoportok igényeihez.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16-tól Oktáv (román dráma); 16.15-től Újra otthon (amerikai romantikus vígjáték); 18.15-től Isten hozott Németországban! (német vígjáték); 18.45-től Egyenesen át (amerikai dráma); 20.30-tól Szárnyas fejvadász 2049 (amerikai sci-fi); 21.15-től Borg/McEnroe (svéd–dán–finn dráma). * A Művész moziban érvényes az országos Orange-szerda-program: szerdán a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Az Orange-filmjegyet igényelhetik telefonon is, részletek a www.orange.ro/film hon­lapon.



Könyvbemutató

GAZDA JÓZSEF A Golgota útján című könyvének bemutatója csütörtökön 17 órakor lesz Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben. A könyvet bemutatja és az íróval beszélget Borcsa János író, kritikus.

MENTOR-KÖNYVEK. Káli István A szemfényvesztett és Tamás Kincső Módos asszony üres kézzel című könyvét csütörtökön 19 órától a sepsiszentgyörgyi Teinben mutatják be.

ÁGYÚCSŐ ÉS PUSKAPOR. A Bodor Ferenc, a csíki ’48-as ágyúöntő és lőporgyártó című, a marosvásárhelyi Mentor Könyvek Kiadónál idén megjelent tanulmánykötet bemutatására kerül sor csütörtökön 17 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A tanulmányok szerzőivel, Pál-Antal Sándor történésszel, levéltárossal és Süli Attila hadtörténésszel a kötet szerkesztője, Gálfalvi Ágnes beszélget, a rendezvény házigazdája Demeter Lajos helytörténész, a társszervező könyvtár munkatársa.



Tánc

TANFOLYAM indul (angolkeringő, tangó, fox, csárdás stb.). Érdeklődni a 0740 344 395-ös telefonon lehet.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Info: facebook@liveartdance­studio.



Őszi vásár

Október 14–15-én Sepsiszentgyörgy főterén őszi vásár. Az elmúlt évekhez hasonlóan finom ételcsemegék, kézművesek, iparművészek portékái csalják a városlakókat és az ide látogatókat. A gyerekek és felnőttek egyaránt bekapcsolódhatnak és elkészíthetik saját kézműves tárgyaikat, amelyeket hazavihetnek majd. A vásári hangulatot fokozzák a színpad különféle stílusú folklórműsorai. Szombat este vendég lesz többek között a magyarországi Söndörgő zenekar.



Megjelent

A magyarországi Magyar Napló októberi lapszáma a hagyományokhoz hűen az 1956-os forradalom és szabadságharc jegyében készült. Részletek a magyarnaplo.hu honlapon.



A z EMNT Demokrácia Központok nyitvatartása

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia Központok az anyaországi választásokat megelőző regisztrációs folyamatban is segítséget nyújtanak. A Kovászna megyei irodák munkatársai a hét több napján Kovásznán, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is várják az érdeklődőket. Sepsiszentgyörgyön hétfőtől péntekig 9–13 és 14–17 óráig, Kovásznán hétfőn, szerdán és pénteken 13–15 óráig, míg Kézdivásárhelyen keddtől csütörtökig 9–16 óráig, hétfőn 11–17 óráig, valamint pénteken 9–14 óráig lehet igénybe venni az iroda szolgáltatásait.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen ma 7–9 óráig a Petőfi Sándor utcában és a Gábor Áron téren; Árapatakon péntekig 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Csütörtökön javítás miatt felfüggesztik az ivóvíz-szolgáltatást Kézdivásárhelyen 8–15 óráig a Márton Áron és Kanta utcában és Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatalában; 9–15 óráig a Stadion, Margaréta és Nicolae Bălcescu utcában. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet, miként ma 8–15 óráig Kézdivásárhely egész területén. Ma 8–15 óráig elzárják az ivóvizet Kézdiszentléleken is.

ELŐADÁS. Mihályi Mónika természetgyógyász, a természetes gyógymódok tanára ma 17 órától előadást tart Őrizd meg az egészséged illatosan! címmel Sepsiszentgyörgyön a Plugor Sándor Művészeti Líceum dísztermében, csütörtökön 17 órától Kézdivásárhelyen a Rózsa étteremben.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJASKLUB a brassói Hétlétrához szervez kirándulást október 14-én, szombaton. Jelentkezni lehet a 0723 727 279-es telefonon.

A PLUGOR SÁNDOR MŰVÉSZETI LÍCEUM DRÁMATAGOZATA ingyenes felvételi felkészítőt tart a következő tanévtől induló drámaosztályba pénteken 17 órától a líceum drámatermében. A felkészítőn a fiataloknak alkalmuk lesz megismerkedni a drámajátékokkal, és kipróbálhatják a gyakorlati szaktantárgyak egy részét. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonszámon lehet.