Négyen is kaptak behívót (Kosárlabda, női válogatott)

A női kosárlabda-válogatott élére nemrég kinevezett szövetségi kapitány – aki mellesleg a Kolozsvári U edzője is –, Dragan Petricevic tizenhét játékost hívott be a november 2-án kezdődő nagyváradi edzőtáborozás keretébe. A bosnyákot munkájában az a nagyváradi Veres Attila segíti, aki 2010–2012 között az egykori Sepsi BC edzője volt. A bajnoki címvédő Sepsi-SIC együttesétől négy kosaras lány lesz ott az összetartáson.



A szakvezetés elképzelése szerint november elején csak a hazai bajnokságban szereplő játékosokkal kezdődik meg az edzőtábor, majd 6-án csatlakoznak hozzájuk a külföldön játszó kosarasok is. A behívót kapók között a sepsiszentgyörgyi együttesből ott van Annemarie Gödri-Părău, aki nemrég döntött úgy, hogy újra magára ölti a válogatottmezt, és Ancuța Stoenescu, Kilin Tünde, valamint Teodora Neagu is. Mellettük további nyolc itthon játszó és öt idegenlégiós is a bővített keret tagja.

A 17 fős román válogatott kerete: Ioana Ghizilă (Kolozsvári U), Bianca Voica (Kolozsvári U), Irina Părău (Kolozsvári U), Romina Filip (Temesvári SCM), Dora Ardelean (Temesvári SCM), Gabriela Irimia (Brassói Olimpia), Nagy Ildikó (Aradi ICIM), Alexandra Dumitrache (Galaci Phoenix), Annemarie Gödri-Părău (Sepsi-SIC), Ancuța Stoenescu (Sepsi-SIC), Kilin Tünde (Sepsi-SIC), Teodora Neagu (Sepsi-SIC), Gabriela Mărginean (Kayseri Spor Kulubu, Törökország), Claudia Pop (Istanbul Universitesi SK, Törökország), Ashley Walker (Umana Reyer Venezia, Olaszország), Sonia Ursu (Sleza Wroclaw, Lengyelország), Elisabeth Pavel (ZTE NKK, Magyarország).

Románia a jövő hónapban két Európa-bajnoki selejtezőt játszik, előbb Szlovénia, majd Franciaország ellen. A szlovénokkal szembeni meccs november 11-én van programra tűzve, a nagyváradi Antonio Alexe Arénában kerül rá sor. Négy nappal később, azaz 15-én a román válogatott a Lille melletti Villeneuve d’Ascq városában lép pályára: itt a franciák legjobbjaival mérkőzik meg a győztesnek járó pontokért. A végleges, 12 fős keretet november 10-én hirdeti ki Petricevic edző. (t)