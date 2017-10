Újra hazai pályán játszik a KSE (Kézilabda, A-osztály)

Mint ismert, az előző fordulóban a kézdivásárhelyiek megszerezték első győzelmüket, hiszen nyolc góllal (28–20) voltak jobbak, mint a szintén újonc Székelyudvarhely, viszont a Râmnicu Vâlcea is begyűjtötte a három pontot hazai környezetben, miután egy izgalmas mérkőzésen 25–24 arányban nyert Resicabánya ellen. A KSE a győzelme mellett az első és a második fordulóban is vereséget szenvedett, így három ponttal a rangsor 10. helyét foglalja el. A Vâlcea megyei csapat az eddigi mérkőzéseken kétszer győzött, illetve a második fordulóban kikapott, így hat ponttal a 7. helyen áll. A Jakabos István irányította kézilabdázók eddig 74 gólt szereztek, és 97 találat landolt a hálójukban, az olténiai együttes pedig 79 alkalommal talált be és 80 gólt kapott. A kézdivásárhelyiek nehéz feladat előtt állnak, viszont a hazai pálya előnyét élvezve második idénybeli győzelmüket is megünnepelhetik. A mérkőzést az A. Moldovan–M. Stan Maros megyei bírói páros vezeti.

A forduló további mérkőzései: Székelyudvarhely–Nagyvárad, Marosvásárhelyi Olimpic–Argeş, Kisjenői Körös–Temesvári CSU, Mio­veni–Brassói Korona, Temesvári SCM–Marosvásárhelyi Mureşul, Resicabánya–Nagybányai Minaur. (miska)