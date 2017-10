Legeredményesebb csapatként zártak (Karate)

Az eseményen romániai, szlovákiai és magyarországi egyesületek vettek részt, így 38 klub mintegy 350 karatékát nevezett, akik utánpótlás és haladó kategóriában is próbára tehették magukat övfokozathoz és tudásszinthez mérten. A Sport-All 23 sportolója az MTK Budapest színei­ben lépett küzdőtérre, míg hat sportoló Sepsiszentgyörgy színeit képviselte a Shoto Team versenyzőivel közösen. A Sport-All 28 alkalommal állhatott dobogóra, 13 első (Bartos Norbert, Bernád Vivien, Daragics Viktória, Halmágyi Márk, Lukács Zoltán, Mezei Dominik, Muntyán-Nagy Zorka, Péter Máté, Siklódi Máté, Tamási Panna Fruzsina, Vitályos Eszter és Zátyi Szabolcs), 8 második (Csorba Ede, Gödri-Mártis Huba, Ianculescu Zsófia, Nagy Alexa Beáta, Tamási Gerda, Tölgyesi Gergő, Török Panka, Uzoni Hanna) és 7 harmadik (Benkő Zsolt, Halmágyi Chanel, Jakab Eszter, Nagy Nimród, Galiger Szilárd, Táncos M. Richárd) helyezést szereztek, illetve volt két olyan sportoló is, aki kétszer állhatott dobogóra. A Shoto Team Kisgyörgy Magor révén egy első helyet gyűjtött, Dumitru Izabella a dobogó második fokára állhatott fel, illetve három harmadik helyezésük is volt Sólymosi Tamás, Makó Csongor és Zsindely Adelina teljesítményének köszönhetően.

A háromszékiek a bel- és külföldi csapatoknak járó legeredményesebb címet is begyűjtötték, vagyis két csapatkupát hozhattak haza. A karatékákat Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala támogatta. A Sport-All hétvégén Budapesten a Hungarian Open nemzetközi és egyben kvalifikáló versenyen húsz versenyzővel vesz részt. (miska)