Kiírták A Dal 2018 pályázatát

A versenyre csak olyan előadó és együttes nevezhet, akinek/amelynek korábban már jelent meg zenei albuma, vagy volt országosan játszott rádió-, illetve televíziófelvétele, rendelkezik lemezkiadóval és/vagy hivatásos zenei menedzserrel kötött szerződéssel. A kiíró a magyar nyelvű dalokat támogatja, de angolul, valamint a Magyarország területén élő kisebbségek és etnikumok nyelvén írt pályaműveket is vár a zsűri, ebben az esetben azonban minden dalhoz csatolni kell a szöveg magyar fordítását. Az MTVA számít a külföldi szerzők dalai­ra is, az ő pályázatuk akkor tekinthető érvényesnek, ha olyan magyar állampolgárságú vagy magyar anyanyelvű előadó énekli el, aki a pályázati kiírás minden további feltételének is megfelel. A pályázati megkötések között szerepel, hogy a benevezett szám nem kerülhetett kereskedelmi forgalomba vagy médiafelületre, és nem hangozhatott el nyilvános előadáson 2017. szeptember 1-je előtt. A dal maximális időtartama három perc lehet, az előadók csak magyar állampolgárok vagy magyar anyanyelvűek lehetnek, és 2018. május 8-ig, az eurovíziós dalfesztivál első lisszaboni elődöntőjéig be kell tölteniük 16. életévüket.

A műsorban 2018-ban ismét több különdíj lesz: keresik A Dal 2018 legjobb dalszövegét, felfedezettjét, és megrendezik az online Akusztik dalversenyt is.