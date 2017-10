Pénzmágnes

Az ötödik alkalommal sorra kerülő versenyhez tavaly további intézmények csatlakoztak Felvidékről, Kárpátaljáról és Délvidékről is, ezáltal Kárpát-medencei megmérettetésre ad lehetőséget. A tavalyi, negyedik kiadás online fordulója így több mint 180 versenyzővel zajlott. A szervezők szerint nem csupán szakmai, hanem egyénfejlesztő versenyről van szó, ahol a nagyobb értéket a mindennapokban felismert helyzeti megoldások nyújtják. A vetélkedő kétfordulós, az elsőre október 26-án kerül sor 14 és 17 óra között. Az 50 kérdésből álló online tesztre a diákoknak egyénileg kell válaszolniuk. Ezután a döntőben a legeredményesebb húsz diák vesz részt. Ők meghívást kapnak Kolozsvárra, hogy november 29-én a helyszínen is megmérettessenek. A feladatok között esettanulmányok, tananyaghoz kapcsolódó kérdések várhatóak. A verseny fődíja 500 euró, második díja 300 euró, míg a harmadik 200 euró készpénzt kap, de emellett egyéb különdíjakat is kiosztanak. A versenyen való részvételhez október 25-éig egyénileg kell regisztrálni a a www.penzmagnes.ro oldalon, ahol fontos tudnivalók, a versenyszabályzat és a felkészüléshez szükséges anyagok is megtalálhatók.