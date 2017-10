Egy romhalmazzal kevesebb (Rendteremtés a palló utcában)

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester érdeklődésünkre elmondta: már idén áprilisban elkezdődött a kiürítési folyamat – ezt korábban már a nyilvánosság előtt is kijelentették –, az önhatalmúlag odaköltözötteket viszont nem volt könnyű kirakni. Végül az önkormányzat által birtokolt lakásokba költöztették át őket, első határidőként május 15-ét jelölték meg, viszont kiderült, a számukra kijelölt ingatlanokat az előző lakók annyira tönkretették – egyebek mellett a villanyhálózatot –, hogy a város kénytelen volt valamelyest rendbe hozni. Az alpolgármester szerint egy héttel ezelőtt zárultak le az alapvető munkálatok, így csak most volt lehetséges a költözés. Az illetők egyébként bért fizetnek az önkormányzatnak. Tóth-Birtan hozzátette: noha elég hosszú időbe telt, de legalább a tél beállta előtt sikerült rendezni az ügyet, mivel törvény szerint egy adott dátum után, a hideg időjárás miatt az önkormányzatnak nem lett volna joga véghezvinni a kilakoltatást.

Ami az igen romos és lelakott Palló utcai házat illeti, az elöljáró elmondta: amint eltakarítják a szemetet, amit a lakók hátrahagytak – nem mellékesen az épület körül a hétvégén szorgos munka folyt, még a kerítést is elbontották valakik –, a városháza kiállítja a bontási engedélyt, és rövid időn belül letarolják. Arra nézve még nem született végső döntés, hogy mit lehet kezdeni a területtel. Tóth-Birtan Csaba szerint felvetődött, hogy a Kőrösi Csoma Sándor és a Templom utca kereszteződésénél kialakított Turul park zöldövezet mintájára itt is lehetne valami hasonlót, ezzel a telekkel viszont a gond, hogy az alakja elég furcsa, illetve tűzfalak veszik körbe. Egy másik opció, ami szóba jöhet, hogy felajánlják cserére egy olyan ingatlanért, melyet a város szeretne megszerezni.

A Palló utcai épület illegális lakói már jó ideje gondot jelentettek mind az önkormányzat, mind a rendőrség számára. Viszonylag gyakran fordult elő, hogy a hatóságnak ki kellett szállnia a helyszínre, elsősorban csendzavarásért.