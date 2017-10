A miniszterelnök lázadása

Mindezt olyan körülmények között, hogy minden adott volt a nyugodt kormányzáshoz: az ellenzéki oldal jóformán romokban hever, koalíciós partnereikkel, a Tăriceanu-féle liberális demokratákkal vitákba nem keveredtek, ráadásul kihasználva a kedvezőbb gazdasági helyzetet, meglehetősen bőkezű, populista intézkedéseket is eszközölhettek.

Valamirevaló politikai szervezet élt volna a lehetőséggel, konszolidálta volna hatalmát, és elkezdte volna azokat a beruházásokat, amelyeket olyannyira vár a lakosság – úthálózat-felújítás, autópálya-építés, az egészségügy fejlesztése, az oktatás modernizálása stb. –, és amelyek vélhetően újabb mandátumhoz juttatták volna őket. Csakhogy a Szociáldemokrata Párt nem okos politikai szervezetként, hanem mindenre elszánt, de meglehetősen ostoba bűnbandaként viselkedett választási győzelme után: az államkasszát pillanatok alatt kiürítették, szavazóbázisuk jövedelmének csalóka, illuzórikus növelése végett minden beruházást leállítottak, majd bőrüket igyekezvén menteni, háborút hirdettek az igazságszolgáltatási intézmények ellen. Tették ezt oly nagy fokú vehemenciával, amely visszaütött: jelenleg ugyanis a közvélemény ellenkezése miatt aligha lehet bármiféle reformot végrehajtani az amúgy valóban mélyreható változásokra szoruló igazságszolgáltatási rendszerben.

A gengszterbandákkal való analógiát csak fokozza, ahogyan a Szociáldemokrata Párt a röhejessé válás kockázatától sem visszariadva kicsinálta saját miniszterelnökét, Sorin Grindeanut, és valami hasonló leszámolást terveztek Mihai Tudoséval is. A különbség talán csak annyi, hogy a jelenlegi miniszterelnök rutinosabb, dörzsöltebb politikus, és idejekorán ellentámadásba lendült, nyilvánosan vetve fel, hogy az ügyészi vizsgálat miatt eltávolítana a kormányból olyan minisztereket is, akiket Liviu Dragnea bizalmasaiként tartanak számon, például Sevil Shhaideh-et és Rovana Plumbot.

A várható kormányátalakítás miatt kirobbant viták végkifejletét még nem ismerjük, de bármi legyen is az, eme újabb epizód ismét csak arra világít rá: hozzáértő és felelős államférfiak társasága helyett pitiáner bűnbanda irányítja az országot. A helyzet kilátástalanságát csak fokozza, hogy az ellenzéki oldal semmivel sem különb, és a romániai társadalom szemmel láthatóan belefáradt a saját hozzá nem értő, korrupt, kisstílű politikusai elleni küzdelembe. Pedig esélyt a változásra nem egy, a pártelnök szemében kegyvesztetté vált miniszterelnök, hanem az országban élhető jövőt akaró polgárok lázadása jelenthetne.