Vonzóvá tennék a vadhúst (Kolbászparádé és káposztafesztivál)

A másfél évtizedes múltra visszatekintő gasztronómiai rendezvény célja, hogy minél többen részt vegyenek azon, akár versenyzőként, akár vendégként vagy érdeklődőként. A hasonló események sikeréhez, a turizmus érdekében pedig a köz- és magánszféra társulása igencsak fontos – vélekedett Tamás Sándor. Az önkormányzati vezető kifejtette, a turizmus a magánszféra feladata, az önkormányzatoknak, intézményeknek pedig olyan lehetőségeket kell ehhez teremteniük, melyek a turizmusból élőket segítik, hogy Háromszékre vonzzák a látogatókat, érdeklődőket. Ennek jegyében szervezik az idei esztendő második, kiemelkedő gasztronómiai eseményét, melynek partnerei nagy, háromszéki cégek.

A Bertis Kft. több éve támogatója a kolbászparádénak, idén rendkívüli teljesítményre készülnek, az ország legvékonyabb kolbászát szeretnék előállítani 100 kg húsból a verseny idején, illetve a legvastagabb – mintegy 50–60 mm átmérőjű – kolbászt is megpróbálják megtölteni – vázolta Berszány Tibor tulajdonos. A vállalkozás standjánál egyébként töltött káposztát és sült kolbászt készítenek és értékesítenek majd folyamatosan a látogatóknak, s nagy méretű üstben, ugyanitt készül majd a vadhúspörkölt is.

Az idei kolbászparádé újdonsága, hogy első alkalommal méretkeznek meg olyan csapatok, melyek vadhúsból töltenek kolbászt – hangzott el a tegnapi tájékoztatón. Az ötletgazda, Sárkány Árpád úgy fogalmazott, régi vágya, hogy a vadhús ismét szerepeljen a mindennapok konyhájában illetve éttermek menüjén is fellelhető legyen. Az Abies Hunting társaság tulajdonosa rámutatott, a legegészségesebb húsfélék közé tartozik, ráadásul biotermék is, mely az utóbbi 50 – 60 évben teljesen eltűnt a köztudatból, közétkeztetésből, és csak nagyon ritkán juthattak hozzá, főként orvvadászat révén a vidéken élők. A fesztivál idején ezért a vadhúsra irányítják a figyelmet – a már említett pörkölt révén is –, s amennyiben a visszajelzések jók, Sepsiszentgyörgyön egy olyan bolt megnyitását tervezik, ahol erdők-mezők gyümölcseit mélyhűtve, mézet, lekvárokat, gombaféléket és vadhúst is forgalmaznak majd – mutatott rá Sárkány Árpád. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta azt is, az engedéllyel elejtett vad húsa bevizsgálást követően árusítható, vidékünkön – Háromszék, Hargita, Brassó és Maros megye – évente mintegy 9 tonnát értékesítenek, melynek jelentős része – 95 százalék – exportra megy.

A turizmus éve jegyében a megyei önkormányzat által foganatosított kezdeményezések pozitív eredményeiről és gazdasági hozadékáról Édler András, a kereskedelmi és iparkamara elnöke szólt tegnap. Példaként említette, amióta különféle kezdeményezésekkel a turizmusra összpontosítanak, érezhetően nőtt a térségünkbe látogatók száma – az év első hét hónapjában 15–20 százalékos növekedést jegyeztek tavalyhoz képest.

A harapnivalók mellett a szórakozásról is gondoskodnak, Grümann Róbert alelnök, a fesztivál felelőse elmondta, a gasztrohétvége esti rendezvényein többek közt a Bagossy Brothers, az Accent, illetve Nagy Feró és a Beatrice koncertezik majd, a fellépések 19 órakor kezdődnek.