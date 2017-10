Menesztik a problémás minisztereket (Kormányátalakítás várható)

Tudose szerint a kormány hitelét, hazai és külföldi megítélését azok a miniszterek rontják, akik ellen bűnvádi eljárást kezdeményezett a korrupcióellenes ügyészség, illetve azok, akik nem teljesítenek jól; épp ezért van szükség a menesztésükre. A kormányfő nem nevezte meg azokat, akiknek leváltására készül, de a kiszivárgott hírek szerint Sevil Shhaideh kormányfőhelyettes és fejlesztési miniszter, Rovana Plumb európai alapokért felelős tárca nélküli miniszter, Viorel Ilie parlamenti kapcsolatokért felelős miniszter és Răzvan Cuc közlekedési miniszter csomagol, de felmerült Liviu Pop oktatási, illetve Florian Bodog egészségügyi tárcavezető neve is. A Belina-ügyben korrupciógyanúba keveredett miniszter asszonyok tisztségben való maradása és teljes körű támogatása mellett az SZDP két hete foglalt állást, tegnap azonban közel háromórás ülésen beszélték meg a várható kormányátalakítást. A párt vezetői előtt Mihai Tudose kormányfő Klaus Iohannis államfővel folytatott megbeszélést. Az SZDP országos ügyvezető bizottsága csütörtökön ül össze döntéshozásra, és még koalíciós partnerével is egyeztetnie kell, hiszen Viorel Ilie a kisebbik kormánypárt tagja, amely meg akarja tartani a tisztséget.



Feszültség az SZDP-ben

A három hónapja hivatalban lévő kormányfő első ízben beszélt nyilvánosan arról, hogy nem felhőtlen a viszonya Liviu Dragnea SZDP-elnökkel. A konfliktus egyik oka az lehet, hogy a kormány nem siet a Belina-ügynek az alkotmánybíróság elé terjesztésével. Dragnea azt szeretné, hogy állapítsák meg a korrupcióellenes ügyészség illetéktelenségét a kormányhatározatok felülvizsgálatában (a Duna-parti Belina-sziget egy általa és Sevil Shhaideh által aláírt kormányhatározattal került állami tulajdonból a Teleorman megyei tanács, majd egy olyan magáncég gondozásába, amelyet Dragnea fia vásárolt meg), ám ettől mindenki ódzkodik. Hétfőn Dragnea még azt nyilatkozta, hogy Călin Popescu Tăriceanu fog az alkotmánybírósághoz fordulni, aki azonban hárított; tegnap Tudorel Toader igazságügyi miniszter közölte, hogy az általa vezetett tárcát kérték fel a beadvány megfogalmazására, de „semmi esetre sem” tartozik rájuk a benyújtása. Feszültséget okoz az SZDP-ben az is, hogy a kormány nem siet az igazságszolgáltatási törvényeket módosító javaslatcsomag kidolgozásával. Tudose szerint a jogszabályok még mindig az igazságügyi minisztériumban vannak, és bizonyos jóváhagyásokra várnak, köztük a Velencei Bizottságéra is, amely decemberben fog ülésezni. Ő maga úgy gondolja, hogy „nem kellene tovább kínlódnunk, egyenesen a parlament elé kellene vinni” a csomagot, ehhez azonban a kormánykoalíció vezetőinek politikai döntése szükséges. Tudose a tévéinterjúban megerősítette, hogy három miniszterének rossz a megítélése „a közvélemény és az Európai Bizottság szemében”, de arra a kérdésre, hogy leváltásukat Brüsszelből sugallták-e, így felelt: „Ha valaki tisztán kimond egy dolgot, az nem sugallat, hanem nagyon világos üzenet”. Leszögezte: a menesztett kormánytagok utódait ő fogja javasolni. Elmondása szerint a sajtóból értesült a párt állandó bizottságának bírálatairól, amelyek a hétfői ülésen hangzottak el, amelyen ő nem vett részt, mivel a NATO-főtitkárral találkozott, később pedig az SZDP vezetői érkeztek hozzá a Victoria-palotába. Állítólag éppen ez a küldöttség – Niculae Bădălău ügyvezető elnök, Marian Neacşu pártfőtitkár, Marcel Ciolacu miniszterelnök-helyettes és Paul Stănescu Olt megyei SZDP-elnök – beszélte le Tudosét a lemondásról.



Dragnea tagad

Nem merült fel, hogy a Tudose-kabinet ellen bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be, és remélhetőleg nem kerül sor parlamenti válságra – nyilatkozta tegnap Liviu Dragnea, aki szerint „kormányátalakításról akkor lehet beszélni, ha vannak érvek”, de „mindenki azt akarja, hogy a kormányprogram megvalósuljon”. Dragnea tagadta, hogy ő rendelte volna meg a kormányfőt megharagító közvélemény-kutatást, és azt mondta: ugyanolyan viszonyban van Mihai Tudose kormányfővel, mint kezdetben: „fenntartja”.