Megadóztatná a falusi tyúkokat

EGYMILLIÓ EURÓS FŐNYEREMÉNY. Elvitték a hatos lottó 4 604 988,60 lejes, vagyis több mint egymillió euró értékű főnyereményét a vasárnap esti sorsoláson. A Román Lottótársaság tájékoztatása értelmében a nyertes szelvényt Jászvásáron vásárolták 14 lej 50 baniért. A vevő három egyszerű variánst töltött ki, és mind a hat számot eltalálta. Az idén ez az ötödik alkalom, hogy valaki elviszi a hatos lottó főnyereményét, a legutóbbi szerencsés nyertes augusztus 31-én 11 906 912,95 lejjel lett gazdagabb. (Mediafax)

HÚSMENTES KÓRHÁZI EBÉD. Adósság miatt csak krumplipürét kaptak vasárnapi ebédként a dévai kórház diabéteszes betegei, csirkehúst már nem, mivel a kórház tartozásai elérték a 9 millió lejt, és egyes élelmiszer-beszállítók beszüntették az ellátást. A kórház menedzsere hétfőn tárgyalt a vállalkozóval, kedden törlesztettek az elmaradásokból, és visszaállt a rend az élelmiszer-ellátásban. Az intézmény helyzetét a fenntartó Hunyad megyei tanács is ellenőrizte, és közleményben tudatta, hogy nem lesznek bércsökkentések, az ételjegyeket is idejében megkapják az alkalmazottak. Ugyanakkor azt is közölték, hogy a betegek ezentúl megfelelő ebédet kapnak, és a gyógyszeres kezelést is az orvosok által előírt ütemben végzik. A dévai megyei kórház idén hatmillió lejt kapott a megyei tanácstól, és reménykednek a pozitív költségvetés-kiigazításban is. (Agerpres)