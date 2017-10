Bírság mindkét focicsapatnak (Magyarellenesség a lelátón)

A fegyelmi bizottság az FCSB-t (ez a korábbi Steaua Bucu­reşti) szurkolói xenofób megnyilvánulásai miatt, a Sepsi OSK-t pedig szervezési hiányosságok miatt bírságolta meg. A bukaresti csapat által idegenben 4–0-ra megnyert mérkőzésen a vendégszurkolók egy csoportja óriás molinót feszített ki azzal a felirattal, hogy Nektek Románia nem az otthonotok! Menjetek innen! A provokáció­ra a sepsiszentgyörgyi csapat szurkolói Ria-Ria-Hungária! skandálással válaszoltak. A sepsiszentgyörgyi klub vezetői múlt pénteken bejelentették, hogy ezután szigorúan fel fognak lépni az együttes mérkőzésein tapasztalt rasszis­ta vagy xenofób megnyilvánulások ellen. A klub elnöksége megengedhetetlennek minősítette, hogy a Sepsi mérkőzésein megszokottá vált azt skandálni, hogy Kifelé a magyarokkal az országból! A Román Labdarúgó-szövetség szintén múlt pénteken jelentette be, hogy az év végéig olyan viselkedési kódexet dolgoz ki, amely alapján büntethetővé válnak a labdarúgás azon szereplői, akik rasszista vagy xenofób jellegű diszkriminatív kijelentéseket tesznek.

A bukaresti FCSB-re és a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-ra is 5000 lejes bírságot rótt ki tegnap a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a két csapat október elsejei mérkőzésén történt incidensek miatt. Ez a legkisebb kiróható bírság.



csütörtök 08:59

tihi

1721 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 08:59

Dolgozhatnak ki bármilyen kódexet,az analfabétának és fajgyülölőnek nincs törvénye ! Nem itthon kell keresni az igazunk,hanem az európai szakszövetségnél,mert itthon bennünket is orrba ütnek !







csütörtök 11:37

ferike

4 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 11:37

A dolog erdekessege hogy nekik be lehetett vinni a bannereket, nekem meg a gyujtomat is elvettek, gondolom nem ok voltak a foszervezok.







csütörtök 12:33

huszita

136 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 12:33

Nehogy már a gyarmatosító Európára bizzuk!

Jön Semlyén király fehér lovon, minden bocskoros letojja magát, ugy megijednek a magyar erőtől.









csütörtök 12:48

ejnyebejnye

1488 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 12:48

Európa magasról lekakikálja a kisebbségeket, amig forog a pénz.

Jó marha vagy , hallod e.

Ja, jut eszembe, ki is irta alá Magyarhon uniós csatlakozási szerződését?

Hahahahahahaha.









csütörtök 13:05

Ferencz

13666 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 13:05

Hát, ez a renszergazda vagy végtelenül "türelmes" (vajon mennyiért?), vagy az újság váltott irányt! (vajon mennyiért?)







csütörtök 13:37

huszita

136 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 13:37

Megvette Simicska.

Következnek a G-napok.







csütörtök 13:40

ejnyebejnye

1488 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 13:40

Halgass legalább te boldogtalan.Össze vissza zagyvékolsz, az mellett hogy semmit se tudsz.







csütörtök 13:45

huszita

136 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 13:45

Bocs, a belépést tényleg egy ember irta alá.

A kilépést irta alá Viktor.

Jövőre vizummal jöhet Tusnádra ő is, mert Románia lesz EU -tag, Magyarország belép a Szovjetunióba.

Már gyártják az új vasfüggönyt.









csütörtök 13:54

ejnyebejnye

1488 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 13:54

Na örvendjél akkor hogy az o l áhjaid még Európába lesznek.És szorgalmasan vásárolják majd a fegyvereket amikor a nép éhezni fog.És marad még egyáltalán valami ellopnivaló ebben a büdös, mocskos, bunkó országban.

És ne mind kérd itt a bocsánatot marha, még annyit se tudtál hogy Medgyesi elvtárs irta alá.Na , ha őt is embernek lehet nevezni akkor....







csütörtök 14:36

ejnyebejnye

1488 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 14:36

És ha az orosz vasfüggönyt fog épiteni, az is a Nato agressziója és provokációja miatt lesz.Meg az miatt hogy amerikai hadihajók állomásoznak a Fekete tengeren, 60 km re az orosz határtól, és nem forditva.

Érdekes, mindekinek egyezik a véleménye ebben a dologban akivel beszéltem erről.

Természetesen te másképp látod.Ahogy jó megboldogúlt jutacs korodban irtad volt nekünk - a te leányod elment xaros segget törölni és szolgálni Nyugatra.És az milyen jó.Ah ah.Hogy oda ne rohanjak.

Mindenki azt kéne csinálja, mert annyira jó és szuper ez az új világrend.Egyeseknek, te megvezetett.a többi meg statiszta ebben a qurva vadkapitalizmusban.









csütörtök 14:39

igazitrebitsch

192 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 14:39

Na most figyelj nagyon te -20 IQ-uss! Ezentúl minden paranoid beírásod után csak ezt fogom válaszolni...Quem Iupiter vult perdere ,dementat prius.és mindig egy IQ-val minuszba leszel.Neked meg gyártják a vasinget ,amit kényszerzubbonyként adnak majd rád ,mert már ma olyan hülye vagy mint holnap.







csütörtök 14:42

ejnyebejnye

1488 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 14:42

És még valamit Orbánról - amikor a tápos amcsi testvér, a nagy dagadt seggével azt kérte hogy 2 % kal növeljék meg a hadipar költségeit a NATO tagok,a piszlikutya seggnyali olájok egyből megtették, mindez akkor amikor a szociális védőháló a bányászbéka szexi popója alatt van.

Orbán volt az aki azt mondta - egy fityiszt nektek, tiz éven belöl megemeljük, először a családokkal, a tanárokkal és az oktatással foglalkozunk meg az egézségüggyel.Majd azután veszünk töletek second hand fegyvereket.

Hogy Románia az EÚ ban marad annak nagy ára lesz .Sziv majd a lakosság keményen.







csütörtök 16:30

huszita

136 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 16:30

Na, mi van, már tápos nagyseggű lett az amcsi góréból?

Nehány hónapja még ő volt Viktorka istene.

Már nem kuncsorgunk az előszobában kézcsókra járulni?







csütörtök 16:44

ejnyebejnye

1488 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 16:44

Háromnegyede az amerikaiaknak kövér vagy túlsulyos, bunkócska.De te ezt természetesen nem tudod, mint amint annyi mindent.







csütörtök 17:04

eseslevi

93 hozzászólás 2017. október 12.csütörtök 17:04

Az ***** szurkolók nem mondtak semmi rosszat. Nekem Románia nem a hazám. Nekem Erdély a hazám, tehát én nem érzem megsértve magam. Nálunk a családban ha valaki átmegy a Kárpátokon, csak az kerül Romániába.