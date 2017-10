Kormányátalakításra várva

Tudose több tárcavezetőt is meneszteni kíván: azokat, akik bűnvádi problémákkal küszködnek, és azokat, akik gyengén teljesítenek. Neveket nem mondott, de jelenleg három kormánytagot vizsgál a korrupcióellenes ügyészség: Sevil Shhaideh mellett a szintén SZDP-s Rovana Plumb európai alapokért felelős tárca nélküli minisztert és az LDSZ-es Viorel Ilie parlamenti kapcsolattartásért felelős minisztert. Utóbbi tegnap azt nyilatkozta, hogy „természetesen” hajlandó lemondani, ha pártja ezt kéri, de erről csak akkor döntenek, amikor Călin Popescu Tăriceanu pártelnök hazatér külföldi útjáról.

Tegnap egyébként látszólag nem történt semmi a kormányátalakítást illetően, Liviu Dragnea SZDP-elnök azt nyilatkozta, Mihai Tudose kormányfővel – aki az egészségügyi miniszter ellen benyújtott egyszerű indítvány vitája előtt fél órát töltött képviselőházi irodájában, együtt érkeztek és együtt is távoztak – nem beszélt arról a lehetőségről, hogy Sevil Shhai­deh és Rovana Plumb minisztereket leváltsák tisztségükből. Arra a kérdésre, hogy számításba veszi-e menesztésüket, így válaszolt: „nem nekem kell lemondanom”. Mihai Tudose ugyanakkor azt mondta, hogy nem kapta meg azoknak a minisztereknek a lemondását, akiket a visszahívás veszélye fenyeget, de arra a kérdésre már nem felelt, hogy várja-e ezeket a lemondásokat. Később – miután másodjára is tárgyalt Liviu Dragneával – azt mondta, Brüsszelben a „percepcióval” vannak problémák a két miniszter tekintetében, akik mindketten ugyanolyan viszonyban vannak az uniós fővárossal, neki azonban kormányfőként „szava van” ebben a kérdésben. A kormányfő hangsúlyozta a valóság és a percepció közötti különbségeket: a brüsszeli „percepció” különbözik a romániai „valóságtól”. Hozzátette: „Ami a probléma kormányzati részét illeti, nem tudok nem a kollégáim mellé állni, akiket ma bizonyosfajta stressz ér emiatt. Mindenkinek meg kell értenie: a legnagyobb gondunk most az, hogy a kormányzás normálisan történjen, végigvigyük a kormányprogramot, ennek pedig egyik alapeleme az európai uniós alapok lehívása.”

A Liviu Dragnea SZDP-elnök legfőbb bizalmazásnak tekintett Sevil Shhaideh kormányfőhelyettes, aki fejlesztési miniszter is, tegnap délelőtt két órát töltött az Országos Korrupcióellenes Ügyészség székhelyén, ahol gyanúsítottként hallgatták ki a Belina-ügyben. Az ügyészek szerint Shhaideh a Ponta-kormány regionális fejlesztési és közigazgatási minisztériuma államtitkáraként hivatali vissza­élést követett el, amikor törvénytelen módon átutalták a Dunán lévő Belina-sziget és a folyam Pavel ága egy részének tulajdonjogát a Teleorman megyei tanácsnak, amely utólag egy kereskedelmi társaságnak adta bérbe a kérdéses területeket. A cég többségi részvénycsomagját az átutalás után Dragnea fia vette meg. Ugyanazon ügyben az alexandriai kataszteri hivatal több alkalmazottja ellen is eljárás indult, és a korrupcióellenes ügyészség Rovana Plumb akkori környezetvédelmi miniszter ellen is eljárást indítana, már kérte is ehhez a parlament jóváhagyását, de a kérdést még nem tűzték napirendre, mert az SZDP két hete úgy döntött, hogy fenntartja a két miniszter asszonyt.

Sevil Shhaideh tegnap azt mondta a rá váró újságíróknak: meghozta döntését, de előbb a párttal tudatja. „Én azt hiszem, hogy most is ugyanaz az ember vagyok, mindig tiszteltem a pártot, és az Országos Végrehajtó Bizottság volt az, amely ebbe a tisztségbe kinevezett. A döntésemet már meghoztam, a bizottság ülésén közlöm azt” – mondotta. Magáról a Belina-ügyről akkor nyilatkozik majd, ha áttanulmányozta az iratcsomót. Elmagyarázta: procedurális kérdések miatt idézték be tegnap, tudomására hozták, hogy joga van visszautasítani egy szakértőt, de ezt a döntést az ügyvédjével hozza meg, egy napja van rá.



Süllyed az SZDP

Másfél millió szavazatot veszített az SZDP az év elejétől kezdve: az IMAS közvélemény-kutató intézet legutóbbi felmérése szerint – amelyet Alin Teodorescu szociológus hozott nyilvánosságra – a nagyobbik kormánypárt népszerűsége a januári 49 százalékról 38,8 százalékra esett vissza szeptemberre, és ugyanannyival nőtt az NLP ázsiója: a liberálisok támogatottsága kilenc hónap alatt 20,7-ről 30,9 százalékra emelkedett. Meglepő módon a kisebbik kormánypárt, az LDSZ is nyert, 6,8-ról 8,1 százalékra nőtt a szavazótábora, az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség azonban veszített: híveinek aránya 8,3-ról 6,8 százalékra csökkent. A felmérés szerint az SZDP egymillió szavazót veszített a 13-as sürgősségi kormányrendelettel és félmilliót Sorin Grin­deanu leváltásával. Ami a politikusokat illeti, az év elejétől Klaus Iohannis államfő 32,1-ről 41,7 százalékra növelte táborát, a januárban még majdnem azonos szinten álló Liviu Dragnea pedig jelenleg 18,7 százalékon áll, még saját párttársainak 15–20 százaléka is elutasítja. Mihai Tudose valamivel népszerűbb nála: kinevezésekor a választók 24,7 százaléka bízott benne, most pedig (három hónap után, de még a jelenlegi kormányválság előtt) 23,2 százalékon áll.