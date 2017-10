Ezt megúszhatják a munkaadók

GRÁNÁTOK GYIMESKÖZÉPLOKON. Második világháborús aknagránátra bukkantak a sorompó korszerűsítésén dolgozó vasúti munkások Gyimesközéplokon. A munkálatokat azonnal felfüggesztették, riasztották a tűzoltóságot, és a helyszínre érkező tűzszerészek további hat azonos, egymásra helyezett gránátot találtak. A robbanóeszközöket biztonságban eltávolították és későbbi megsemmisítésre elszállították. A Hargita megyei katasztrófavédelem szóvivője, Alina Maria Ciobotariu szerint a gránátok valós veszélyt jelentettek, szakszerűtlen kezelés vagy ütés esetén akár fel is robbanhattak volna. A vasúti közlekedésben nem okozott fennakadást a tűzszerészek beavatkozása. (Székelyhon)

JOBB KINT. A Dragnea–Tudose belháború kitörésének napján kilépett az SZDP-ből Ovidiu Sitterli nagyszebeni képviselő. A politikus, aki korábban Szeben megye prefektusa volt, első mandátumát tölti a parlamentben, és a továbbiakban függetlenként kíván tevékenykedni. (Agerpres)

FÉLMILLIÓ HASZNÁLT AUTÓ. A környezetvédelmi illeték eltörlésével erőteljesen megugrott a használt gépkocsik piaca: az év első kilenc hónapjában közel 380 ezer külföldről hozott autót írattak be Romániá­ban, és az év végéig számuk elérheti az 500 ezret. Ez 70 százalékos növekedést jelent a használtautó-piacon, miközben az új autók eladása csak 16 százalékkal nőtt. A belföldön gazdát cserélt kocsik száma meghaladja a 360 ezret, ez is magas szám. A tízévesnél régebbi gépkocsik aránya tavaly 45 százalék volt, most azonban meghaladja a 60 százalékot; a hazai gépkocsipark átlagéletkora 13 év, míg az Európai Unió­ban 8 év. Romániában a tízévesnél öregebb autók aránya 73 százalék, az unióban pedig 42 százalék. (Hotnews)