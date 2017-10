Tüntettek a mentősök

Elégedetlenségük fő oka, hogy a mentősök fizetése csökkenni fog, ha a törvény által szavatolt pótlékokat nem kapják meg, de a mentőszolgálatok autóparkjának teljes cseréjét is kérik. Követelik továbbá, hogy a kormány ne ruházza át a munkavállalókra a társadalombiztosítási hozzájárulás befizetésének kötelezettségét. Gheorghe Chiş szakszervezeti elnök szerint az új mentőautók beszerzésére két éve folyik a huzavona, és a meglévők állapota kritikus. Hozzátette: a személyzet létszáma is alacsony, ezért az állások számának növelésére is szükség van.