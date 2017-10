Valljon színt a katalán elnök (Madridi felszólítás Barcelonának)

Mariano Rajoy elmondta: ez a felszólítás megelőz minden más olyan intézkedést, amelyet a kormány alkalmazhat az alkotmány 155-ös cikkelye alapján. Ez a passzus lehetőséget ad Katalónia autonómiájának ideiglenes felfüggesztésére a spanyol parlament jóváhagyásával. A spanyol kormány bizonyosságot kíván nyújtani a spanyoloknak, különösen pedig a katalánoknak, és el kívánja kerülni a zűrzavart, amelyet a katalán kormány vezetői hoztak létre – jelentette ki a spanyol kormányfő, hangsúlyozva: a katalán elnök válaszától függ, hogy mi fog történni a következő napokban.

Mariano Rajoy szerint, ha Carles Puig­demont katalán elnök kifejezi szándékát a törvény tiszteletben tartására és az intézményes rend visszaállítására, azzal véget vethet a bizonytalanság, a feszültségek időszakának. „Ez az, amit mindenki akar és vár” – tette hozzá. A spanyol miniszterelnök szerint a katalán elnöknek válaszolnia kell arra a sokfelől érkező kérésre is, hogy Katalónia nyerje vissza harmonikus együttélését és a jogbiztonságot. Rajoy megjegyezte, hogy ő maga pedig továbbra is a katalánok és a spanyolok összességének jólétét és közérdekét tartja szem előtt.

Esti spanyol sajtóértesülések szerint a spanyol kormány két határidőt határozott meg a válaszra, az első jövő hétfőig tart, ha addig nem érkezik reagálás Barcelonából, ismét elküldik a felszólítást, amelyre csütörtökig adhat választ a katalán kormány.



Súlyos pillanat

„Demokráciánk történetének egyik leg­súlyosabb pillanatát éli” – mondta Mariano Rajoy tegnapi parlamenti beszé­dében, értékelve a Katalóniában kialakult helyzetet. Ami nem törvényes, az nem demokratikus. A referendum egy epizód volt a függetlenség kikényszerítésére, amelyet kevesek akarnak és senkinek sem érdeke – fogalmazott Mariano Rajoy. Hangsúlyozta: az a döntési jog, amelyet a katalán szeparatisták követelnek, nem létezik egyetlen demokratikus országban sem. Szavai szerint nincs egy ország sem a világon, amely akár a legkisebb mértékben is komolyan vette volna az október 1-jei népszavazást. Hozzátette: a referendum nem állja ki az átláthatóság, semlegesség legelemibb próbáját sem. „Senkinek sem tetszhet, ami október 1-jén történt. Senki sem lehet boldog vagy elégedett” – jelentette ki, és hangsúlyozta, hogy egy illegális népszavazás semmilyen feltételezett eredménye nem lehet hivatkozás politikai döntés törvényesítésére. Szerinte Katalónia vezetői intézményi pozíciójukat használták arra, hogy álnok és veszélyes támadást intézzenek az intézmények, és ami a leg­rosszabb, az állampolgárok együttélése ellen. A spanyol állam úgy lépett fel, ahogy bármelyik demokratikus állam tette volna – jegyezte meg. Mint mondta, nincs lehetséges párbeszéd, sem közvetítés a demokratikus törvény és az engedetlenség vagy az illegalitás között. Beszélt arról, hogy ő maga mindig készen állt a párbeszédre, és a katalán kormány vezetőivel több megbeszélést folytatott, mint bármelyik másik spanyolországi autonóm közösségével. Megismételte: az egyetlen megoldásnak a törvényes keretek közé való visszatérést tartja, hogy véget érjen a társadalmi feszültség és a gazdasági bizonytalanság.



Csalódottság

A katalán függetlenségpártiak számára a kedd éjszaka a megnyúlt arcok éjszakája volt. Mélységesen csalódottak voltak azok a tízezrek, akik este a diadalív előtt összegyűltek, hogy élőben kövessék Carles Puigdemont parlamenti beszédét. Katalónia elszakadáspárti elnöke kihirdette ugyan a függetlenséget, de érvényét azonnal fel is függesztette, és tárgyalásokra szólított fel, hogy a következő hetekben párbeszéd jöjjön létre Madriddal.

Mi történt? – teszik fel a kérdést. Puigdemont hónapok óta arról biztosított mindenkit, hogy 48 órán belül kihirdeti a függetlenséget, amennyiben a népszavazáson a nagy többség a Spanyolországtól való elszakadásra voksol. Az igenek tábora 90 százalékkal nyert ugyan, de időközben eltelt tíz nap, semmi sem történt, most pedig itt van a felfüggesztett függetlenségi nyilatkozat.

Az ok abban keresendő, hogy Puigdemont hatalmon lévő, több pártból álló szövetsége megosztott. Egyesek azonnali függetlenségi nyilatkozatot akartak. Ám egy jelentős gazdaságbarát rész Puigdemont Európai Katalán Demokrata Pártján (PDeCAT), de a szeparatista Katalán Köztársasági Baloldalon (ERC) belül is nem akarja az egyoldalú függetlenségi nyilatkozatot – világította meg a hátteret Oriol Barotmeus katalán politológus. „Miért ez az ellenállás? Számos vállalat fordított hátat az elmúlt hetekben Katalóniának. Attól tartanak, hogy az elszakadás hívei politikai álmaik szűk látókörű erőltetésével esetleg az egész országot gazdaságilag, politikailag és társadalmilag a mélybe rántják” – mondta Bartomeus.

Mély szakadék keletkezett a szeparatista szektorban, és nem tudtak megegyezni – vélekedett Miquel Molina, a legnagyobb katalán napilap, a La Vanguardia főszerkesztő-helyettese. Egészen az utolsó percig belső viták zajlottak, ami miatt Puigdemont a nagy izgalommal várt parlamenti beszédet egy órával későbbre halasztotta. Nem világos, hogy mi fog történni ezután. Puigdemont bejelentette, hogy néhány héten belül döntést hoznak. Előtte meg akarják nézni, hogy Spanyolország miniszterelnöke leül-e a tárgyalóasztalhoz. Az elszakadáspárti szélsőbaloldali Népi Egység (CUP), amelytől Puigdemont parlamenti többsége függ, egy hónapot adott a miniszterelnöknek, hogy tisztázza a helyzetet és kihirdesse a függetlenséget, különben megvonja a parlamenti támogatást. Puigdemont támaszkodhatna a spanyol baloldali Podemos katalán változatára, a CSQP-re, de ennek a politikai formációnak a képviselői többségükben az egyoldalú függetlenségi nyilatkozat ellen vannak. Puigdemontnak kicsi a mozgástere. Az általa kívánt közvetítői tevékenységről, amelyet a nemzetközi közösség vagy az Európai Unió végezne, kénytelen lesz lemondani. Senki sem fog beavatkozni egy EU-tagállamban zajló, ennyire kényes konfliktusba – vélekedett Miquel Molina.

További problémát jelent a madridi reagálás. A központi kormánynak reagálnia kell arra, hogy Puigdemont kihirdette a függetlenséget, ha azonnal fel is függesztette. Rajoy spanyol miniszterelnök nem hagyhatja függőben az ügyet. Tekintettel a Katalónia függetlenségét ellenző választóira, erőt kell mutatnia. Spanyolországban két év múlva parlamenti választások lesznek. Sokan bírálnák azt is, ha leülne a tárgyalóasztalhoz Puigdemonttal, mert ezzel a gesztussal a katalán politikust a vele egyenlők sorába emelné – fejtegette Oriol Bartomeus. Miről tárgyalnának? Rajoy mindig világossá teszi, hogy lehet egymással beszélni, de nem Spanyolország egységéről. Ám Puigdemont csak a függetlenségről hajlandó beszélni. A kilátások sötétek.

Egyes szakértők azzal is számolnak, hogy Rajoy alkalmazza az alkotmány 155-ös cikkelyét, menesztheti a katalán kormányt és regionális választásokat kezdeményezhet. Ám a lépés aligha eredményezne megoldást. A parlamenti helyek megoszlása a mostanihoz hasonló lenne. A katalán társadalom kettészakadt – állapította meg Miquel Molina.



Szimbolikus kinyilvánítás

Szimbolikus esemény volt a függetlenségi nyilatkozat aláírása a katalán elnök és a függetlenséget támogató képviselők részéről a parlament kedd esti ülését követően – mondta Jordi Turull katalán kormányszóvivő. „Olyan tett, amellyel mindannyian aláírtuk elkötelezettségünket a függetlenség kinyilvánítása mellett” – fogalmazott a politikus, aki kifejtette azt is, hogy a függetlenségi nyilatkozat végső formáját majd a katalán törvényhozásnak kell megadnia, és ebben az esetben erről nincs szó.

„Üljünk le, beszéljünk” – üzent nyilatkozatában a spanyol kormánynak, és kérte Mariano Rajoy spanyol kormányfőt, hogy adja meg a helyet, napot és órát a tárgyaláshoz.

Jordi Turull szerint Carles Puigdemont katalán elnök nagy gesztust tett, és az államnak lehetősége van elkezdeni a párbeszédet. Utalt arra, hogy a következő napokban ebben nemzetközi közreműködés is várható, mert néhány szereplő már kapcsolatba lépett a katalán kormánnyal emiatt, de nem mondott konkrétumokat. Mint mondta, nem kell heteket várni, hogy kiderüljön, a spanyol kormány nyitott-e a párbeszédre a katalán vezetéssel, mert ha Madrid alkalmazza az alkotmány 155-ös cikkelyét, akkor azzal kifejezi, hogy nem áll szándékában párbeszédet folytatni. Hozzátette: a katalán kormány következetes lesz a függetlenségi menetrend folytatásában.