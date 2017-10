Új játékossal Lengyelországban (Női kosárlabda, Európa-Kupa)

A megyeszékhelyi Sepsi-SIC ma a lengyel Energa Torun otthonában mutatkozik be újra a női kosárlabda Európa-kupában, ahol legutóbb a 2013–2014-es szezonban szerepelt. A zöld-fehérek az amerikai Sydney Wallace személyében új játékossal utaztak Lengyelországba. Wallace-t a négy hétre kidőlő Adrienne Webb helyett igazolta le csapatunk. Mint ismeretes, csapatunknak roppant peches volt a bajnoki rajt, hiszen Webb mellett Annemarie Gödri-Părău és Ružica Džankić is megsérült.

Az Európa-kupa 2017–2018-as kiírásának D-csoportjában a kétszeres bajnok és Román Kupa-győztes Sepsi-SIC a lengyel Energa Torun, a török Hatay BB és a szlovák Pieštanské Cajky mellett harcol a pontokért és a továbbjutásért, a sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek pedig négy év kihagyás után tértek vissza a második legrangosabb európai kupasorozatba. Mint arról már beszámoltunk, a lengyel Energa Torun hazája bajnokságának 2016–2017-es idénybeli alapszakaszát a harmadik pozíció­ban fejezte be, a rájátszástól pedig a negyeddöntőben búcsúzott. A mostani idényben az Energa Torun már túl van négy bajnoki mérkőzésen, amiből csak egyet – az elsőt – zárt győzelemmel, és jelen pillanatban a lengyel élvonal rangsorának 9. helyét foglalja el. Ezzel szemben a Sepsi-SIC csak két tétmeccsen lépett pályára, mindkettőt megnyerte, de éllovas csapatunknak három alapjátékosát is lehet, kénytelen nélkülözni.

– Új játékossal a keretben utaztunk Lengyelországba. Sydney Wallace-t a hét elején igazoltuk le, s az Európa-kupa mellett a bajnokságban is bevetjük majd. Hogy Gödri-Părău és Džankić pályára lép-e a lengyelek ellen, még nem tudom, minderre csak a meccs előtt derül fény. Mindenképp nyerni szerettünk volna az Energa Torun ellen egy egészséges csapattal, ám jelen pillanatban a jó eredményben reménykedünk. Mi mindent megteszünk a sikerért, ha mégis kikapunk, minél szorosabb eredménnyel kellene veszítenünk, ami a vissza­vágó szempontjából lehet fontos – nyilatkozta érdeklődésünkre Rusz István László, a zöld-fehérek menedzsere, aki azt is elmondta, hogy szombaton már a Galaci Phoenix ellen játszanak a lányok.

Az Európa-kupa csoportkörének első fordulóbeli meccsére egy maroknyi szentgyörgyi szurkoló is elutazott, a találkozó 19 órakor rajtol, és a házigazdák ígérete szerint várhatóan élőképes közvetítés is lesz a lengyel mérkőzésről. Hajrá, Sepsi-SIC! Hajrá, Háromszék!

Sydney Wallace a zöld-fehérek új szerzeménye

A 23 éves amerikai Sydney Wallace leginkább dobóhátvédként játszik, de szükség esetén az irányító szerepét is betöltheti. A 175 centiméter magas játékos 2011-től 2015-ig a tengerentúli egyetemi bajnokságban a Georgia Tech játékosa volt, ahol ambíciós játékával és átlagfeletti dobószázalékával hívta fel magára a figyelmet. Európában a svájci BBC Troistorrents csapatánál is játszott, legutóbb pedig a francia Toulouse mezét viselte, innen érkezett a Sepsi-SIC együtteséhez. Az előző idényben Franciaországban mérkőzésenként átlagban 20 pontot szerzett és 5,6 lepattanót gyűjtött. Sydney az Energa Torun ellen, valamint a galaci bajnoki mérkőzésen is pályára lép majd.