Részben átszervezik az adóövezeteket (Sepsiszentgyörgy)

Kezdeményezésüket Bálint József néppárti tanácstag ismertette, felidézve egyebek mellett a múlt év decemberében elfogadott határozatban – amely az új övezeti besorolásról rendelkezik – lefektetett alapelveket, azazhogy az új rendszer elsősorban a város különböző utcáinak, útszakaszainak a komfortszintjét figyelembe véve (nyolc kritérium alapján) lett kialakítva. Bálint József rámutatott: tekintve, hogy több mint kétszáz utcáról van szó, amelyek közül sok korszerűsítési munkálatokon esett át, komoly kihívás volt az új övezeti besorolás kidolgozása, és amint az ilyenkor várható, hibák is becsúsztak. Az EMNP-frakció a lakossági vissza­jelzések alapján összesítette a problémákat, és a májusban benyújtott határozattervezetbe azokat foglalta bele, amelyek esetében megalapozottnak tűntek a kifogások. Javaslataik két csoportba sorolhatók, egy részük teljes utcákra vonatkozik, míg mások csak kisebb szakaszokra. Utóbbi esetekben az adott utcák övezeti szempontból való újbóli felosztását javasolták annak függvényében, hogy melyik szakasz milyen állapotban van a nyolc kritérium szerint.

Bálint József némi bírálattal is élt, elmondva: a határozattervezetet májusban terjesztették be abban a reményben, hogy júniusban már a testület elé kerülhet, olyan körülmények között, hogy márciusban a tanács már hozott egy hasonló tárgyú döntést, amellyel két utca esetében módosították az adóövezeti besorolást, mely hibásan került be a decemberi határozatba. Bálint József úgy vélte, az öt hónapos csúszás oka abban is keresendő, hogy nem a polgármester vagy az alpolgármester, illetve a testületben kényelmes többségben lévő RMDSZ-frakció által beterjesztett javaslatról volt szó, hanem az ellenzék egyik kezdeményezéséről. A néppárti képviselő egyúttal elfogadhatatlannak minősítette Kulcsár Tünde, a hivatal jegyzőjének a tervezethez csatolt véleményezését, amely szerint törvénybe ütköző lenne a módosítás, illetve legtöbb két utca esetében jöhet szóba, tekintve, hogy „év közben nem illik és illegális változtatni, főképp úgy, hogy időközben az emberek már törlesztették is az adójukat”. Bálint József újból felidézte a márciusi döntést, amely kapcsán nem voltak ilyen fenntartások. Végül a képviselő rámutatott: a városgazdálkodási igazgatóság javaslata elfogadható számukra, így végül az ily módon átszabott tervezethez kérte a testület jóváhagyását, azzal a kitétellel, hogy a kimaradt utcaszakaszok helyzetének rendezése a jövő évi adókra és illetékekre vonatkozó döntés meghozatalakor legyen szem előtt tartva.

Antal Árpád polgármester válaszában mindenekelőtt leszögezte: a múlt év végén egy merőben új rendszert vezettek be, ennek voltak és vannak hiányosságai, amelyeket korrigáltak, és a továbbiakban is ezt teszik. Az új adóövezeti szemlélet bevezetését hosszú közvita előzte meg, sok lakossági javaslat és panasz érkezett, ezeket jóhiszeműen kezelték, amint azokhoz is ugyanúgy viszonyulnak, akik utólag jelentkeztek. Ami a néppárti határozattervezet késői vitáját illeti, Antal Árpád elsősorban elnézést kért a csúszásért, elmondva, hogy „házon belül is több vita volt ennek kapcsán”. „Az emberek érdeke az elsődleges, és nem az a fontos, mely alakulat terjeszt be egy javaslatot” – szögezte le a polgármester. Miklós Zoltán, az RMDSZ frakciójának vezetője csatlakozva kifejtette: az elmúlt két választás során elmondták, hogy nem szándékoznak visszaélni a testületbeli kétharmados többségükkel, most sem teszik, és egyúttal megköszö­nik az EMNP munkáját, annyi megjegyzéssel, hogy legközelebb találjanak más megoldást a tiltakozásra, mint a szavazástól való távolmaradást, ezzel ugyanis a város fejlődése szempontjából fontos döntéseket is akadályoztak.

A tegnapi egyöntetű döntés alapján a Budai Nagy Antal, a Csíki utcának az árkosi letérő és a városhatár közötti szakasza, a Liliom, a Forrás, valamint a Textilesek utcája kapott alacsonyabb övezeti besorolást. A néppárti javaslat ezeken kívül a Gólya, az Otthon és a József Attila utca, valamint a Grigore Bălan tábornok út egy szakaszára vonatkozott.