Elindult a képzés, folytatódik a gyógyítás (Pető-módszer Sepsiillyefalván)

Három esztendővel ezelőtt szintén Sepsi­illyefalván tartotta az első kihelyezett gyógyítóprogramot a Pető András Főiskola (idén augusztustól a Semmelweis Egyetem Pető András Kara) konduktorcsoportja, a Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány hetedik alkalommal biztosítja a helyszínt a terápiás foglalkozásoknak. Korábban a KIDA-központban tartották a Pető-módszer szerinti tevékenységeket, a képzés elindulásával a program átköltözött a KIDA egykori illyefalvi gyermekfaluja átalakított épületeibe. A hat családi házat lényeges módosításokkal és felújítással hármasával összekötötték, az egyik épületkomplexum már elkészült, itt tartják a képzést és a terápiás tevékenységeket. A földszinten a tágas fogadó kapott helyet, valamint a kezelők, két lakosztály fogyatékkal élők számára, mosdók, öltözők, az emeleten előadótermek vannak, a második szinten húsz vendégszoba. A megvalósításhoz az Erdélyi Református Egyházkerület pályázott, a beruházást háromszázezer forinttal támogatta a magyar kormány.

Kató Ibolya, a program sepsiillyefalvi képviselője és irányítója lapunknak elmondta, a Semmelweis Egyetem Pető András Kara tíz helyet biztosított a képzésben, kilencen már elkezdték a hároméves oktatást, az üresen maradt egy helyre még lehet jelentkezni. Sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi hallgatókkal kezdtek, többségük óvónő, de van tanítónő, gyógypedagógus, idősotthonban dolgozó is közöttük. Hétfőn ingyenes szűrést tartottak, másnaptól Nagyné Péter Éva és Szabó Judit huszonhárom gyermekkel, Csuka Pálné Erzsébet huszonkét felnőttel foglalkozik két-három személyes kis csoportokban.

Kató Ibolya elmondta, hiányszakmáról van szó, nagyon sok az oxigénhiánnyal született vagy különböző központi idegrendszeri zavarral rendelkező gyermek és felnőtt, az ide tartozó, később szerzett betegségek skálája is igen széles, ezért nagy szükség van arra, hogy ne csak évente néhány hetet vehessenek részt a rászorulók Pető-terápiában, hanem egész éven át, ezért kell gyógyítókat képezni Erdélyben is.

Az illyefalvi terápiás heteken sok a visszatérő, de mindig van új is a csoportban. Zsuzsa egyéves és három hónapos kisfiát íratta be a programra, aki a terhesség harminchetedik hetében vízzel telítődött, sürgősségi császárral született mozgásszervi sérüléssel, és agyvérzés is bekövetkezett a kisbabánál. A brassói kórházban egy hónapig kezelték, majd orvosi javaslatra egy sepsiszentgyörgyi kinetoterapeutához fordultak, aki a Vojta-terápiát (mozgásfejlesztő módszer) alkalmazza. Az anyuka elmondta, az egészségbiztosító pénztár évente csupán kétszer tíz gyógytornát fizet, ők ellenben hetente háromszor viszik foglalkozásra a kisfiút saját költségükön, és otthon is gyakorolják, amit ott megtanulnak. Látják a fejlődést, bíznak az eredményben. „Nem arra gondolunk, hogy fog-e járni, beszélni, hanem azt erősítjük magunkban, hogy ő jól van. És így harcolunk mindennap.”

Hasonló helyzetben nagyon sok család van, akiknek ez az anyuka azt üzeni: soha ne adják fel, sokat foglalkozzanak a gyermekkel, mert ha apró lépésekben is, de fog fejlődni. A Pető-módszer éppen az apró, de tartós lépésekre alapoz a fejlesztésben, a budapesti intézet eredményei nemzetközileg is elismertek.