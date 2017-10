Az utca hangja

Lett is eredménye e „merényletnek”: a szolgáltató szállítani kezdte az ivóvizet saját forrásból azoknak az ügyfeleknek, akik víz nélkül maradtak. Akkor az illetékesek azt mondták, hogy a fagy miatt volt a baj, és majd nyáron ásatásokat végeznek, és ahol nincs a fő vízvezeték a szabvány szerinti fagyhatár alá helyezve – szakemberek mondják, nálunk ez egy méter alatt van –, ott majd ők rendbe teszik, amit más elmocskolt. „Gidófalván a vezetékek 90 százaléka a a fagyhatár fölött van a földben, tehát télen a gond bármikor bekövetkezhet” – mondták a Közüzemek illetékes szakemberei. Most ne keressük arra a választ, hogy „akkor” és „azok” miért nem végeztek rendes munkát, mert ez úgysem ér semmit egy olyan országban, ahol megengedett, sőt törvények is vannak s lesznek arra, hogy mettől meddig lehet lopni úgy, hogy azt ne lehessen büntetni. A hibásakat, felelősöket ne keressük, hogy ki és milyen pártos volt a falugazda, azt sem. A marslakók a hibásak. Igen, azok a zöld, nagy szemű emberkék. S azok, akik csak „mocskolódnak” és „uszítják” az embereket. S azok, akik csak panaszkodnak. S az, aki becsületes. A Közüzemek tehát megkezdte a jó munkát.

N. KÁNYÁDI MIHÁLY, Szentivánlaborfalva. A kereskedelmi magántévék, de még az állami adók is sokat foglalkoznak az utóbbi időben az erdélyi magyarokkal, akiktől bizonyos hangok szerint jó lenne megválni 2018 végéig, mert nem akarják ünnepelni a százéves Romániát. Amikor az ország csúszik lefelé gazdaságilag (eladósodás), politikailag, erkölcsileg, szociálisan, a buta emberek az ünnepléssel foglalkoznak – nem számít, hogy lesz-e jövőben fizetés, nyugdíj, egészségbiztosítás, autópálya, erdő, ivóvíz, élet: csak 2018. december elseje legyen. Hát lesz is, de más is lesz még, például március 15-e, augusztus 20-a, amikor mi, magyarok is megtarthatjuk a magunk ünnepeit...

ERDŐS ISTVÁN, Barót. Nemrég Aradon jártam, és láttam néhány olyan megoldást, amire itthon is szükség lenne. Például egy olyan felhajtót, amely a kerekesszékkel közlekedők számára is kényelmes bejáratot biztosít a patikába. De több széles, biztonságos és hosszú biciklisávot is láttam a város különböző utcáin – ilyent például Köpec és Bibarcfalva között is kellene létesíteni, a túrázók és a családi kerékpáros borvízhordozók részére. Ez manapság máshol kötelező! Ajánlom a Kovászna megyei és helyi illetékesek figyelmébe – lám, Romániában is lehetséges.