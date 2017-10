Az ellenőr lejáratja az iskolát

Az ellenőrzés negyvenhárom területre tért ki, többségében a belső szabályzattal, az oktatás megszervezésével kapcsolatos kérdéseket feszegettek, de az ellenőrök azt is osztályozták, milyen az iskola informatikai felszereltsége, biztosított-e az orvosi ellátás a diákok számára, hogyan szervezik meg a belső ellenőrzést, milyen eredményeket érnek el a diákok a tanulásban, hogyan gazdálkodnak a költségvetéssel, hogy áll az iskola a menedzsment területén. A negyvenháromból harminckét mutatóra „nagyon jó” minősítést jegyeztek, tíz esetben az értékelés „jó” – ezeken a területeken a teljesítmény leginkább attól függ, hogy van-e rá pénz, ez pedig nem az iskola ügyességén múlik –, egy mutató „elégtelen”. Utóbbit a tűzvédelmi engedély hiánya miatt kapta az iskola, négy épületéből csupán egy, a legújabb számára köteles ezt beszerezni, az eljárás folyamatban van. Fekécs Károly elmondta, a szóban forgó épület rajzait, engedélyeit nehéz volt összeszedni, de az iratcsomó összeállt, hamarosan ezt a követelményt is teljesítik.

Az igazgató felháborítónak tartja, hogy a hatóság olyan kérdőíveket adott a szülők és a tanárok kezébe, amelyek hemzsegnek a helyesírási hibáktól és több helyen magyartalan kifejezéseket tartalmaznak. Osztályonként két-két szülőnek harmincnégy, a pedagógusoknak negyvenhét kérdésre kellett válaszolniuk, a kérdések és a megadott lehetséges válaszok mintegy százötven hibát tartalmaznak, a román tagozat számára pedig nem is vittek az ellenőrök magukkal román változatot, a szülőkkel személyesen beszélgettek el.

Fekécs Károly szerint az ilyen ellenőrzések rombolják az iskola tekintélyét, úgy véli, a minőség-ellenőrzésnek minőséginek kell lennie, és aki értékel, saját magával szemben is legyen igényes.