Divatról tanultunk

A textil szakon tanuló lányok közül öten vettünk részt: Bedő Zsanett, Benkő Renáta, Fábián Csilla, Kolumbán Zsanett-Noémi és Komporály Krisztina. Barabás Sára Irma szaktanár kísért el minket. Izgatottan indultunk a hosszú útra, tele kíváncsisággal. Megérkezésünkkor Jakab Anna Katalin, a Modell Divatiskola szabadidő-szervezője fogadott minket, és ő kalauzolt egész budapesti tartózkodásunk alatt. Szállásunk Csepelen, a Weiss Manfréd szakiskola kollégiumában volt.

Első héten 9–14 óráig az iskola tanműhelyében lakástextíliákat varrtunk, bevásárlószatyrot, kötényt, edényfogót, kesztyűt és fedőfogót. Lehetőségünk volt megnézni az iskola jól felszerelt tanműhelyeit, szabóságát, dizájntermét, nyersanyagraktárát. Ebéd után felfedeztük Budapest szépségeit Jakab Anna Katalin és Nagy Klára szaktanár vezetésével. Nagyon sok szép helyen jártunk: hajóztunk a Dunán, a Néprajzi Múzeumban meglátogattuk a Bocskor, papucs... cipő című időszakos és az állandó kiállítást, sétáltunk az Országháza előtt, a Citadellán, és imádkoztunk a Gellért-hegy aljában levő sziklatemplomban. Csütörtök délután megtartottuk a születésnapomat kürtőskalácstortával, péntek délután kellemes meglepetésünkre a Hősök terén Dér Heni-koncertet is láttunk. Szombat délután meglátogattuk a Művészetek Palotáját és betekintettünk a Nemzeti Színházba, mert nyílt napok voltak. Szétnéztünk a ku­lisszák mögött, és a színház nagytermében különböző fény- és mozgószínpad-technikákat láttunk. Kíváncsian vártuk a vasárnapot, mikor Szentendrére látogattunk.

Második héten Molnárné Csíkos Katalin tanított nadrágot és pólót varrni. A délutánt a Budapesti Növény- és Állatkertben töltöttük el. A kollégiumban nagyon gyorsan teltek az esték, és mindig kíváncsian vártuk a következő nap rejtelmeit. A szerda délutánt is szakmai tudásunk gyarapítására szántuk: felkerestük a Blaha Lujza téri Burda Stúdiót. Érdekelt minket, mert sokat dolgoztunk itthon ebből a szakfolyóiratból. Másnak ez csak egy üzlet, de nekünk maga volt a paradicsom, ahol kedvünkre válogathattunk a különböző kiadványokból és szabásmintákból. Annyira tetszett az üzletvezetőnek a szakma iránti érdeklődésünk, hogy árkedvezményt és szabásmintát kaptunk ajándékba... Csütörtökön a budai várat barangoltuk be, táborunk utolsó napján pedig bemutattuk munkáinkat Kiss Szilvia gyakorlati oktatásvezetőnek, aki kiértékelte azokat, és megajándékozott minket, amit természetesen mi is viszonoztunk.

Mindezért köszönetet mondunk iskolánk vezetőségének, a budapesti fogadóiskolának és Barabás Sára Irma szakoktatónak.



Kolumbán Zsanett Noémi XI. osztályos tanuló