Győzött a Máltai Ifjúság (Hatodik önkéntes kupa)

A vetélkedő jó hangulatban zajlott. Ahogy minden évben, a csapatok idén is érdekes versenyszámokban próbálhatták ki magukat, összesen hat próbán, melyek között ügyességi és stratégiai játékok egyaránt voltak. A délelőtt folyamán a vakond-fociban mérettettek meg a csapatok, délután az XO, tandem, lánctalp és kugli következett egymás után. A versenyszámok teljesítése során a szervezők figyelembe vették a csoportok dinamikáját, összhangját, valamint a csapatjáték szervezettségét is.

A nap végén a Máltai Ifjúság csapata bizonyult a legügyesebbnek, így ők vihették haza a hatodik Önkéntes Kupát. Második az Erdélyi Magyar Ifjak csapata, harmadik a Puskás DT csapata lett.

A szervezők ezúton is köszönik a részvételt a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesületnek, a Gyulafehérvári Caritas csapatának a Kari Klubnak, a Kovászna Megyei Középiskolások Szövetségének (KOVAKŐ), a sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egyletnek (SDFIE), az Ifjúság Klub Mikóújfaluért önkénteseinek, valamint a Kovászna Megyei Vöröskereszt REDHELP csapatának.

Külön köszönet a Kovászna Megyei Vöröskeresztnek, amelynek tagjai nem csak versenyzőként vettek részt a rendezvényen, hanem partnerként az elsősegélynyújtást is biztosították.

A rendezvény támogatói a Communitas Alapítvány és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, valamint a Bon Sweet Bon Kft.



Turulmadár Ifjúsági Iroda