Önmagunkon is kell változtatnunk! (Reformaraton 500)

A fővárosban már össze is állt az alapcsapat Juhos Gábor maratonfutó, Magó Pál operatőr és Bardócz Csaba református lelkipásztor személyében. A rendezvény a „tételhordozók” hitének, együttműködési képességének próbája is, hiszen naponta nagyon zsúfolt menetrendet követve kell összedolgozniuk.

A rendezvény célja, hogy 500 óra alatt a Kárpát-medence több száz településére elvigyék a Luther Márton által 500 évvel ezelőtt írt 95 tétel magyarra fordított változatát. A kerek évfordulón, október 31-én a Szomor Attila siteri lelkész által tervezett, mai modern falragaszokon szereplő tételek több száz protestáns templom falára, ajtajára lesznek kiszegezve, illetve kiragasztva.

A történetiséget megőrizve október 3-án jelképesen elhelyeztük a wittenbergi vártemplom kapujánál a – reformáció szellemiségének megfelelően – magyarra fordított tételeket. Az idegenvezetőt hallgató turistacsoportból kivált egy asszony, aki boldogan fedezte fel, hogy a banneren magyarul olvasható a 95 tétel.

A rendezvény nem titkolt célja az is, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy az egyház minél inkább olyanná változzon, amilyennek az Isten szeretné azt látni. Ehhez mi, akik részesei lehetünk az eseményeknek, annyit tehetünk hozzá, hogy olyanná változunk, amilyennek a jó Isten elképzelt minket. Nem valamin, valakin, hanem magunkon kell változtatnunk.

Wittenbergből a Kárpát-medence felé jövet Pozsonynál a ReforMaraton karavánja az Omega együttes karavánjával találkozott. Egy közös fotó után mindkét csapat folytatta saját útját. Ők éneklik, mi hirdetjük, hogy „égi a fény, az árnyék a földön jár…”

Rendezvényünket a Reformáció Emlékbizottsága támogatja.



A Csillagösvény Egyesület Sajtószolgálata