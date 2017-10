Emberhátrányban fejezték be a mérkőzést (Kézilabda, A-osztály)

A Kézdivásárhelyi SE huszonegy góllal (17–38) maradt alul a vendég Râmnicu Vâlcea csapatával szemben a női A-osztályos kézilabda-bajnokság hétközi, 4. fordulójában. A sérüléshullám miatt a céhes városiak az újonc Vâlcea megyeiek ellen több játékosukat is elveszítették, így emberhátrányban fejezték be a mérkőzést.

Voloncs Júlia után Mátis Zita is kidőlt, a csapat húzóembere vádlisérülés miatt néhány hétig kényszerpihenőn lesz, de kisebb problémák miatt Mátis Henrietta sem állhatott Jakabos István edző rendelkezésére a szerdai meccsen. A mérkőzés közben lesérült Dobra Anett, Kovács Ágota és Mátis Zsuzsa is, így a kispad rövidsége miatt emberhátrányban fejezte be a találkozót a kézdivásárhelyi együttes. Az első játékrészben mindössze 6 gólt szereztek a házigazdák, viszont az oltyánok 21 alkalommal voltak eredményesek, így a folytatásban már nem volt kérdés a három pont sorsa. Szünet után Bardócz Emőke próbálta csökkenteni a hazaiak hátrányát, de védelemben nem tudták semlegesíteni az ellenfél átlövőit és beállóját, így sima vereséget szenvedtek. A kézdivásárhelyi csapat a sérülések miatt a hétvégi mérkőzését elhalasztotta, így kedden utaznak Nagybányára, ahol a veretlen éllovas Minaur lesz az ellenfelük.

A-osztályos kézilabda-bajnokság, 4. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Râmnicu Vâlcea 17–38 (6–21). Kézdivásárhely, városi sportcsarnok, mintegy 150 néző. Vezette: A. Moldovan és M. Stan (mindketten Maros megyéből). KSE: Rofel–Motoc 4/2, Chirvase 3, Kovács 1, Bardócz 7/3, Dobra, Mátis Zs. 2 (játszott még: Fülöp–Nagy, Opra). Rm. Vâlcea: Ciucă–Vâlcan 1/1, Bălăcean 3, Marin 7, Necula, Stamin 5/1, Neacşu 11 (játszott még: Dugheru, Matei 1, Mincu 1, Şchiopu, Moroianu 7, Ciuci 2). Büntetőpercek: 6–7. Hétméteresek: 6–4 (értékesítve: 5–2).

További eredmények: Szé­kelyudvarhely–Nagyvárad 31–37, Marosvásárhelyi Olimpic–Argeş 32–25, Kisjenői Körös–Temesvári CSU 35–31, Mioveni–Brassói Korona 31–19, Temesvári SCM–Marosvásárhelyi Mureşul 32–26, Resicabánya–Nagybányai Minaur 19–28. (miska)