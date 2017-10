Nagy Sándor: vasárnap nyerni akarunk (Labdarúgás, I. liga)

A Valentin Suciu irányította labdarúgók az utóbbi öt mérkőzésen mindössze 1 pontot szereztek, sőt, sorozatban három találkozót veszítettek el, viszont fegyelmezett és egyéni hibáktól mentes játékkal az Astra ellen megtörhetik negatív sorozatukat, és augusztus 28-a után újra győzelmet ünnepelhetnek. Az előző fordulóban a szentgyörgyiek hazai pályán 4–0 arányban maradtak alul a FCSB csapatával szemben, az Astra pedig döntetlent játszott (1–1) a Dinamo vendégeként. Mint ismert a piros-fehér mezesek tíz ponttal a rangsor 12. helyén állnak, ezzel ellentétben az Edward Iordănescu edzette együttes, amely mindössze két mérkőzést – egyet hazai környezetben és egyet idegenben – veszített el az odavágó-sorozatban, huszonhárom ponttal a 4. pozíciót foglalja el. A csapatok tétmérkőzésen legutóbb a szezonnyitó fordulóban találkoztak, akkor Marquinhos Carioca 50. percben szerzett szerencsés góljával az Astra begyűjtötte a három pontot. A szombati párharcot megelőző sajtótájékoztatón Nagy Sándor, Sepsi OSK egyik edzője úgy fogalmazott, hogy hasznosan telt el az elmúlt két hét, fel vannak készülve az Astra Giurgiu elleni meccsre, és vasárnap mindenképp nyerni akar az együttes. – Tudjuk, hogy jó csappattal játszunk, ismerjük hol gyenge, hogy erős az Astra. Személy szerint a visszavágók végére én az első hatban látom a Giurgiut. Nehéz meccsünk lesz, de bízunk magunkban és a csapatban – tette hozzá a tréner. Újságírói kérdésre válaszolva a piros-fehérek játékosa, Constantin Dima elmondta, hogy az eddigi eredmények ellenére jó a hangulat öltözőben, roppant ambiciózus a csapat, és mindenki készen áll a vissza­vágókra. A Székely Légió szurkolói buszt indít Brassóba a mérkőzés napján 15.30 órakor az MSC Stadion elől. Az érdeklődők Gáspár Attilánál (0730 491 427) jelentkezhetnek naponta 17 és 21 óra között. Az utazás ára 10 lej. További mérkőzések: * ma FC Voluntari–FCSB (20.45 óra) * szombaton Medgyesi Gázmetán–FC Viitorul (16.30 óra), Jászvásári Politehnica–Craiova (19.15 óra) * vasárnap Kolozsvári CFR–FC Botoșani (20.45 óra) l hétfőn Temesvári Poli–Concordia Chiajna (18 óra), Bukaresti Dinamo–Bukaresti Juventus (20.45 óra). A mérkőzéseket a DigiSport, a Telekom Sport és a Look élőben közvetíti.

A világbajnoki selejtezők miatt két hétig szünetelt az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a 14. fordulóban, vasárnap 18 órától a Sepsi OSK a Tineretului Stadionban az Astra Giurgiu csapatát fogadja. A mérkőzést a romániai tévétársaságok mellett az M4 Sport is közvetíti.



péntek 08:55

szokeszabi

12 hozzászólás 2017. október 13.péntek 08:55

"A mérkőzést az M4 Sport is közvetíti." Most is kódolva ? Akkor annak sok értelme van ....