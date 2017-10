Négy miniszter távozna (Kormányátalakítás)

A bizottsági ülést délután öt órára tűzték ki, de Tudose, Dragnea és Sevil Shhaideh kormányfő-helyettes előbb szűk körű megbeszélést tartott, amely nagyon elhúzódott, így a végrehajtó testület hat órakor ült össze. A tanácskozás zárt ajtók mögött folyt, ahonnan este kilencig csak annyi szivárgott ki, hogy a párttagok többsége nem kívánja az SZDP visszavonulását a kormányzástól, ezért megegyezést sürgetett Dragnea és Tudose között. A hírek szerint Liviu Dragnea pártelnök békülékeny hangulatban nyitotta meg az ülést. Az SZDP elnöke állítólag kijelentette, hogy nem kíván harmadszor is Klaus Iohannis államfő elé járulni egy új miniszterelnök-jelölttel –, de Mihai Tudose kormányfő nem mondott le a korrupciógyanúba keveredett miniszterek menesztéséről. Négy SZDP-s tárcavezető – Sevil Shhaideh fejlesztési, Rovana Plumb európai alapokért felelős, Răzvan Cuc szállítási és Ilan Laufer vállalkozókért felelős miniszter – felajánlotta lemondását, ám ezek elfogadásáról a végrehajtó bizottság három óra alatt sem tudott dönteni, mert a Belina-ügyben vizsgált két asszony ártatlanságáról sokan meg vannak győződve. Tudose élére állította a kérdést: ha nem válthatja le a három problémás kormánytagot, ő fog lemondani. Sajtóértesülések szerint Tudose már kész jelöltlistával rendelkezik a megüresedett tárcák betöltésére.

Ilie nem mond le

Mihai Tudose miniszterelnöknek jogában áll kormányátalakítást javasolni, ha szükségesnek tartja, de a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (LDSZ) két héttel ezelőtt eldöntötte, hogy támogatja Viorel Ilie minisztert, és ezt az elhatározását jelenleg is fenntartja. Ilie önszántából való lemondása nem jön számításba, és Tudose nem dönthet a koalíció akarata, illetve a szenátus azon szavazata ellen, amellyel visszautasította, hogy bűnvádi eljárást indítsanak Ilie ellen – jelentette ki a pártvezetőség tegnap déli megbeszélése után Călin Popescu-Tăriceanu. Az LDSZ elnöke fontosnak érzi, hogy alakulata a politikai stabilitás érdekében a jelenlegi kormánykoalíció megőrzése mellett foglaljon állást. Kifejtette: a miniszterelnök kormányátalakítási szándékát „teljes mértékben” meg tudja érteni, amennyiben annak az egyes miniszterek eredménytelensége az oka, de a Tudose által említett másik érvvel – éspedig, hogy egyes tárcavezetők ellen bűnvádi eljárás folyik – kapcsolatban fenntartásai vannak. „Az utóbbi időben annyi információ és bizonyíték látott napvilágot, ami az Országos Korrupcióellenes Ügyészségen dolgozók egy részének, Kövesi asszony munkatársainak a visszaéléseit bizonyítják, hogy már azon gondolkodunk, hol van ezen intézmény részéről a törvénytisztelet és az alkotmány tisztelete. A jelek arra utalnak, hogy létezik egy „párhuzamos állam”, amely „többé-kevésbé okkult erőké” – „következésképpen a korrupcióellenes ügyészség elvesztette hitelességét, és úgy véljük, nagyon figyelmesen górcső alá kell venni minden vádat, amelyet az ügyészség emel. És semmiképpen sem fogadhatjuk el, hogy az ügyészség a maga kénye-kedve szerint alakítsa a kormányt” – szögezte le Tăriceanu. Kérdésre válaszolva azt is elmondta: nem beszélt Liviu Dragneával, és nincs kitűzve a koalíciós egyeztetés ideje.

Iohannis álláspontja

Egy kormánynak „tiszta emberekből” kell állnia, akiknek nincsenek problémáik, jelentette ki tegnap délben – még az SZDP országos végrehajtó bizottságának ülése előtt – Klaus Iohannis államelnök, aki szerint azoknak a személyeknek, akiknek problémájuk van az igazságszolgáltatással, „nincs amit keresniük” az állami intézmények első soraiban. Iohannis úgy véli: Mihai Tudose kormányfő jóhiszemű ember, aki azt szeretné, hogy eredményes csapata legyen. Ugyanakkor ő és a román állampolgárok is azt szeretnék, ha az SZDP „kézzelfogható eredményekkel állna elő”, és „ha ehhez kormányátalakítás szükséges, akkor kormányátalakítás legyen”. Ha azonban a jelenlegi kormány is megbukik, akkor „nagyon komolyan” el kellene gondolkodnia azon, hogy az SZDP képes-e továbbra is kormányozni – mondotta, de hozzátette: egyelőre még nem vagyunk ebben a helyzetben. Iohannis szerint egy technokrata kormány sem lenne hosszú távú megoldás. „Most csak rövid idővel vagyunk a választások után, van egy párt, amelyik megnyerte a választásokat, csak teljesítenie kellene. Minden egyéb csak gyermekes hozzáállás, aminek nincs értelme” – szögezte le. Megjegyezte egyúttal, hogy az elmúlt időszakban nem egyeztetett Liviu Dragnea SZDP-elnökkel.