Ford és politika

Klaus Iohannis államfő és Mihai Tudose miniszterelnök is részt vett tegnap a craiovai Ford gépkocsigyár rendezvényén, ahol a cég legújabb modelljét, a Ford EcoSportot mutatták be.

Az új kocsit – amelynek gyártása ezer új munkahelyet hozott létre a dél-romániai gyárban egy 200 millió eurós beruházás nyomán – Iohannis is kipróbálta, és elismerően nyilatkozott róla. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy „a közlekedési infrastruktúra bármelyik kormány legelső prioritása kell hogy legyen”, erre nézve ígéreteket is kapott a kormányfőtől, akivel az új autó bemutatása előtt egyeztetett. Mihai Tudose azt ígérte, hogy napokon belül rajtolnak a munkálatokra szóló közbeszerzési eljárások, és az infrastrukturális beruházások első kézzelfogható hatásai is láthatóak lesznek. Tudose hangsúlyozta, hogy milyen fontos Románia számára a gépjárműipar: amellett, hogy számottevően hozzájárul a román bruttó hazai termékhez, szociális vonzata is van a munkahelyek létrehozása által. Amióta 2008-ban átvette a craiovai üzemet, a Ford több mint egymilliárd eurót fektetett be romániai termelési kapacitásába és 1700 új munkahelyet teremtett.