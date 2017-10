péntek 08:08

ferike

6 hozzászólás 2017. október 13.péntek 08:08

Lassan ideje az autonomia kerdest feldobni a parlamentbe(ugy se lesz belole semmi), legyen temaja az ***** sajtonak es a bunko nepnek terelje el a figyelmet. Igy mindenki szaja be lesz tomve, a kissebbseg kussolhat mert Terza elvtas benyujtja az igert tervezetet(ugy se lesz megszavazva) es a bunko nep vegre kap egy olyan temat amin ragodhat egy darabig, kit fog erdekelni hogy hogy el vagy mit lopnak el a nagykutyak......







péntek 08:28

doboa61

2779 hozzászólás 2017. október 13.péntek 08:28

Románia önként és kényszer nélkül soha nem lesz demokratikus állam, amelyik tiszteletben tartja a kisebbségek jogait.

Mert ez ellentétes annak az országnak az érdekeivel, amelyik megszállás alatt bitorol idegen birtokokat. És örökké ott lebeg a feje felett az igazságtétel veszélye. Minél fejlettebb a kisebbség autonómiája (lásd az éppen most zajló eseményeket a teljes autonómiát élvező Katalónia esetében), annál kisebb az esélye a megszállás, az elnyomás, a kizsákmányolás fenntartásának.







péntek 08:29

zikkurat

244 hozzászólás 2017. október 13.péntek 08:29

micsoda egetrengető eredményes megállapítás: nem vagyunk terroristák! Éljen a mü püpü, élén a szókimondó Treza elvtársal! Hurrá! hurrá! huráá!!







péntek 08:45

ejnyebejnye

1498 hozzászólás 2017. október 13.péntek 08:45

Nem vagyunk terrroristák? Tényleg? De hát mi vagyunk azok akik petárdából bombát szoktunk késziteni ( amelyek még pukkani se pukkanak), mi vagyunk azok akik hosszú, kihegyezett , lándzsa nyelű zászlókkal járunk felvonulásra, emlyekkel majd össze vissza döfködünk addig amig autonómia lessz, az árgyélusát nekije hogy igen.

A székelyek egytől egyik terroristák.A cserkészek is.A paintballt játszók is.







péntek 09:14

tihi

1726 hozzászólás 2017. október 13.péntek 09:14

Tökéletes és pontos megállapítás,hogy NEM VAGYUNK TERORISTÁK ! Az önrendelkezéshez jogunk van,és minden demokratikus és jogállam ezt elfogadja és megadja a területén lévá nagyobb kisebbségeknek !! Hogy nekünk eddig nem sikerült,annak mi is okai vagyunk a fiatal történelmi román állam öntudat hiányában szenvedő politikusaival és fajgyülölőivel karöltve. Nem önrendelkezést kell kérni hanem többet,FÜGGETLENSÉGET, ahhoz,hogy valamit kapjunk is. Bennünket anexáltak,ajándékba adtak saját szülőföldünkkel együtt nemzetközi gazemberek,egy olyan államnak,amely nem akar tudomást venni a jogainkról, múltunkról...identitánsunkat folyamatosan leépíti,homályosítja és törli...ősi tulajdonainkat elorolja...fékezi a megmaradásunkat és létünket történelmi életterünkön !! Ha így semmibe vesznek,folyamatosan hazudnak és félrevezetnek minket és a külvilágot,akkor követeljük jogaink de maximálisan és ne részlegesen ! A harc amúgy is azonos,egyformán nehéz,és ha felét kapjuk meg akkor is több mint amennyit az elmúlt 97- 99 évben megadtak !!







péntek 09:41

ejnyebejnye

1498 hozzászólás 2017. október 13.péntek 09:41

Gratula tihi, pragmatikus, szókimondó vagy mint mindig.