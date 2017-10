Mozgásra fel! (Gyermekek a Sepsi Arénában)

Három macska sárga mezben, lesben állva várt az indító sípszóra, aztán szétszaladtak az egerek, s akit sikerült elkapniuk, az szoborrá dermedt, akit meg nem tudtak megfogni, azok felszabadíthatták mozdulatlan társaikat. Eme mozgalmas játékkal indult azon óvodások edzése, akikkel tegnap délelőtt foglalkoztak edzőik a Sepsi Arénában. „Az a célunk, hogy már kis korban kialakítsunk egy olyan kultúrát a gyermekekben és rajtuk keresztül a szüleikben is, ami arról szól, hogy megszeretik a mozgást, megszeretik a sportot, hiszen tudjuk, a betegségek hátterében ma már gyakran az ülő életmód áll. Úgy gondoljuk, hogy ezen változtatni ilyen korban lehet” – nyilatkozta a foglalkozáson részt vevő Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatóján kifejtette, több edző foglalkozik a kicsikkel, és figyelik, melyik a számukra megfelelő sportág, „de nem az a cél, hogy ezekből a gyerekekből sportolókat neveljünk – valószínű, lesznek olyanok is közöttük, akik majd profi sportolók lesznek –, bennünket az érdekel, hogy olyan életmód alakuljon ki, mely nyitottabb az egészség, a sport és a mozgás iránt. Hosszútávon az a célunk, hogy egészséges nemzedékeket neveljünk” – fogalmazott a városvezető.

Bár a sportprogramot a Királypingvinek Jégkorongklub indította el, nem a hokiról szól, minden sportágat és jellegzetességeiket szeretnék megismertetni a gyerekekkel, ezért felvették a kapcsolatot az edzőkkel, bárki csatlakozhat – szögezte le Miklós Ervin projektmenedzser. Elmondta azt is, kezdeményezésük célja, hogy új gondolkodásmódot vezessenek be a sporttevékenységekbe, a foglalkozásokat pedig az alapokkal kezdik. Meg kell tanulni a labdával bánni, ezzel foglalkoznak a kosárlabda-edzők, a hokisok pedig már azzal próbálkoznak, hogy botokkal vezessék a korongot, de erőnléti felkészülés is zajlik – vázolta a tegnapi sportórán zajló tevékenységekről.

A program része két hónap teremgyakorlat, mely során megismerkedhetnek a terem­sportokkal, és fizikailag is felkészülhetnek a következő szakaszra, amikor több hónapon át a jégen történik majd a mozgás. Miklós Ervin elmondta, a Székelyföldi Jégkorong Akadémiától átvett program szerint dolgoznak majd, és azt szeretnék elérni, hogy minden gyerek megtanuljon korcsolyázni. „Az oktatás a nulláról indul, és fontos, hogy a szülők bízzanak bennünk” – hangsúlyozta. Példaként hozta fel, az első jégre lépés tulajdonképpen térden csúszva történik, a foglalkozás ülve, alapvető gyakorlatokkal indul, alulról építkezve tanulnak, így a gyermekek észre sem veszik, hogy már korcsolyáznak. Ennek kapcsán Antal Árpád megjegyezte, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia megvásárolta az aréna melletti területet, terveik szerint ott már idén decemberben egy légtartásos sátorban standard méretű jégkorongpálya működhet, ahol a gyermekeket elsősorban korcsolyázni tanítják meg.

Az órarendhez igazodva a szakemberek óvodások nagycsoportosaival, előkészítősökkel és első osztályosokkal foglalkoznak, akik a már említettek mellett a labdajátékokat is elsajátíthatják, s a kezdeményezők szeretnék, ha az úszásoktatás is része lenne az átfogó programnak. Antal Árpád polgármester elmondta, régi álma, hogy a város tulajdonában lévő, Vadász utcai területen egy új, fedett uszoda épüljön, ez bevonható lenne a sportprogramba. Újságírói kérdésre válaszolva hozzáfűzte, a jelenlegi uszoda nagyon régen épült, számításaik szerint felújítása és a jelenlegi elvárásokhoz való igazítása olyan anyagi ráfordítást igényel, melyből egy újat lehet építeni. „Szeretném, ha a terveket jövő évben elkészíthetnénk, és 2019-ben elindítsuk az építkezést” – összegzett. Megjegyezte, ameddig lehet, működtetik a város jelenlegi uszodáját.