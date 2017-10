Bővült a tűzoltók eszköztára

A felügyelőség beszámolója szerint szep­tember 30-ig több mint 2500 esetben kellett kizárólag nekik vagy a mentőszolgálattal és az önkéntes tűzoltó alakulatokkal közösen kiszállniuk, ezen esetekből 2200 bizonyult valóban sürgősségi esetnek. A leggyakrabban a rohammentő szolgálatra volt szükség, közel kétezer alkalommal, tűzhöz 85-ször riasztották, 44 esetben pedig kigyulladt növényzet miatt kellett beavatkozniuk. Az oltás túlnyomó részét a felügyelőség végezte, de volt rá eset, hogy a községi önkéntes alakulatok már megfékezték a lángokat, amire ők a helyszínre értek. A tűzesetek összesen több mint 1,2 millió lej kárt okoztak, a beavatkozásokkal pedig nagyjából 12 millió lej értékben mentettek meg javakat. A legtöbb tűzeset lakóházaknál történt, a fő ok pedig a rövidzárlat (hibás elektromos hálózatok miatt), illetve a szikrák, parázs vagy felügyelet nélkül hagyott tűz volt.

Az év eleje óta tizenegyszer volt szükség arra, hogy közlekedési balesetek során járműbe szorult embereket mentsenek ki, és hat veszélybe került állaton is segítettek (lovak, tehenek, kutya). A jelentősebb beavatkozások között még szerepelt egy eset, amikor búvárok alkalmazására is szükség volt. A különlegesebb feladatok között 13 alkalommal talált lőszert kellett kezelniük. Előfordult továbbá, hogy noha útra keltek, végül nem volt szükség a beavatkozásra, 25 alkalommal vissza kellett fordulniuk, illetve 122 esetben amire a helyszínre értek, már nem kellett semmit tenniük (a tűz magától kialudt, a segélykérők megoldották a problémát, amiért riasztották őket). Huszonöt hamis riasztás is előfordult, ezek egy részénél téves megfigyelés, helyzetfelmérés miatt történt a bejelentés.

Pár napja láttak neki a felügyelőség alkalmazottjai, hogy megismerkedjenek a különleges eszköztároló konténer (fotó) tartalmával, melyet a regionális operatív programon keresztül nemrég kaptak kézhez. A több mint 300 ezer euró értékű, minőségi felszerelés, melyhez egy teherautó is tartozik, több eszközt is tartalmaz, mások mellett egy viszonylag bonyolult kamerarendszert, mely a romok alá szorult áldozatok felkutatásában, állapotuk követésében nyújt segítséget. A konténert, valamint az eszközöket ma 10 órától a nagyközönség is megtekintheti a természeti katasztrófák hatásainak csökkentése világnapja alkalmából meghirdetett nyílt napon.