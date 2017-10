Kifakadt Rodica Pârvan (Rövidnadrágosan a városházán)

Rodica Pârvan a jelenlétet illetően kifejtette: azt tapasztalja, egyre lazul a fegyelem, erre igen jó példa a legutóbbi ülés, amelynek a végére összesen hatan maradtak a teremben (a román pártok frakciójának tagjai, az alpolgármester, valamint az Erdélyi Magyar Néppárt frakcióvezetője) a kezdéskor jelen lévő „tizenakárhány” tanácstag közül. „Úgy vélem, most, hogy képviselői illetményünk is méltányos szintre jutott, az lenne a legkevesebb, ha végigülnénk a gyűléseket, mivel még a különfélék pont alatt felvetett kérdések is a városról szólnak. Akinek nyomós oka van a távozásra, az jelzi az ülésvezetőnek, ezt előírja a működési szabályzat. A kialakult helyzetet figyelembe véve, javasolnám, hogy a jelenléti naplót ne az ülés elején, hanem annak zárásakor töltsük ki” – fogalmazott. A politikus nevek említése nélkül ugyanakkor felrótta, hogy a nyár folyamán egyes testületi tagok megengedték maguknak, hogy rövidnadrágban vegyenek részt az üléseken. „Én megértem, hogy meleg napok voltak, de úgy vélem, a tiszteletet meg kell adnunk testületi kollégáinknak, de legfőképp azoknak, akik megválasztottak minket. A decens viselkedésnek, viszonyulásnak, megjelenésnek, elsődlegesnek kell lennie” – részletezte. Rodica Pârvan szerint valamilyen szabályzat is hasznos lenne, mely előírná a megjelenési kötelezettségeket, és ennek kapcsán arra kérte a polgármestert – akit egyébként értékelt, elmondva: az öltözködésében nem talált soha kivetnivalót –, lehetőségeihez mérten járjon közben.

Az önkormányzati képviselő felvetéseire Antal Árpád kifejtette: ami az ülésekről való távozást illeti, a maga részéről – mivel az említett tanácskozást ő is hamarabb elhagyta – annyit tud mondani, hogy ezek hosszát nem lehet megítélni, több esetben előfordult már, hogy kénytelen volt távozni, mivel máshol is várták. Hivatali programja eléggé összetett, ezért nincs mindig lehetősége kivárni a tanácskozás végét. Ami az öltözködést illeti, Antal Árpád szerint ez egy vitatható kérdés. Sajnos, hajlamosak vagyunk egy személy hajhosszát, öltözködését nézni, és nem azt, hogy mi van a fejében, illetve mit tesz. „Különböző generációkhoz tartozunk, azok, akik itt ülünk, egyénileg másként gondolkodunk, eltér az ízlésünk, a viselkedésünk, szemléletünk sok mindenben. Egy szegmentált társadalomban élünk, és előfordulhat, hogy azok, akik rövidnadrágban jelennek meg, akár egy szélesebb közösséget képviselnek. Mi itt a város összes lakóját képviseljük, ideértve a rövidnadrágosokat is, és a tolerenciának erre a területre is ki kell terjednie. Személy szerint fontosabbnak tartom, mi van az emberek fejében, hogyan viselkednek, illetve mit tesznek le az asztalra” – szögezte le Antal Árpád. Ami a képviselő javaslatát illeti, hozzátette: neki még szavazati joga sincs ebben a testületben, ezek után elrugaszkodott elvárásnak tekinti, hogy beleszóljon abba, hogy valamely frakció tagjai öltözködésére nézve akár kritikával éljenek. Ami a tanácsosok egymás iránti tiszteletét illeti, az elöljáró megjegyezte: a jelenléten túl legalább annyi­ra fontos lenne, hogy egyes képviselők ne éljenek vissza a többiek idejével, feleslegesen meghosszabbítva az üléseket. Rodica Pârvan kifejezetten elégedetlennek tűnt a válasszal, úgy vélve, ez a mentalitás a további hanyagságot és a fegyelmezetlenséget fogja erősíteni, míg végül odajut a testület, hogy egyesek már fürdőruhában is megjelennek, olyan alapon, hogy meleg van.