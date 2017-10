Barcelonában az egységért tüntettek a spanyol nemzeti ünnepen

Felhívására Barcelona belvárosát megtöltötte a spanyol, katalán és uniós zászlókkal békésen vonuló tömeg, köztük feltűntek a katalán parlament ellenzéki, a függetlenséget nem támogató pártjainak politikusai. Éljen Katalónia! Éljen Spanyolország – skandálták a felvonulás résztvevői, akiknek számát a barcelonai rendőrség 65 ezerre becsülte.

A katalán városban egyszerre több utcai megmozdulás is zajlott; szélsőjobboldali mozgalmak is demonstráltak, amelyek közül két csoport összetűzésbe keveredett egymással. Egy bár teraszának berendezését, székeket és asztalokat hajigáltak egymáshoz. A katalán rendőrségnek kellett közbelépnie, két embert őrizetbe vettek.

A spanyol nemzeti ünnepet munkával bojkottálták több mint száz olyan katalán helyi önkormányzatnál, amely támogatja Katalónia függetlenné válását, mint például Manresa, Badalona vagy Gerona. Van, ahol az ügyfélfogadás ugyanúgy zajlik, mint a munkanapokon, és akad olyan önkormányzat is, ahol zárt ajtók mögött dolgoznak a munkatársak. Az alkalmazottakat egyébként nem kötelezték munkavégzésre, aki akart, otthon maradhatott ezen a hivatalosan munkaszüneti napon.

Madridban az évtizedek óta hagyományos nagyszabású katonai felvonulással ünnepelték ezt a napot, a parádé mintegy két kilométeres útvonalát kordonokkal zárták le, amely mögött többezres, spanyol zászlókat lengető tömeg gyűlt össze. A résztvevők közül többen nyilatkoztak úgy az újságíróknak: azért vannak itt, hogy kifejezzék Spanyolország egységének támogatását, és aggodalmuknak, szomorúságuknak adtak hangot a katalán függetlenségi törekvések alakulása miatt. A felvonulásra minden évben meghívják Spanyolország 17 autonóm közösségének elnökét, és ahogy tavaly, úgy idén sem jelent meg Carles Puigdemont katalán elnök, Inigo Urkullu baszk elnök, és Uxue Barkos, Navarra elnöke.

Lezuhant egy vadászrepülő

Lezuhant egy vadászrepülő a spanyol nemzeti ünnep alkalmából tartott madridi katonai felvonulás után a Los Llanos-i légibázisnál tegnap – közölte a spanyol védelmi minisztérium. Az Eurofighter típusú repülőgép az ünnepség után visszafelé tartott a fővárostól mintegy 300 kilométerre lévő támaszpontra, amikor a baleset – egyelőre ismeretlen okból – bekövetkezett. A lezuhant gép pilótája életét vesztette. A katonai felvonuláson a spanyol légierő 78 repülőgépe és helikoptere vett részt. Köztük négy Eurofighter repült kötelékben a madridi belváros felett, és egyikük szenvedett balesetet.

Feszült várakozás

Carles Puigdemont kedd este a parlamentben arról beszélt, hogy az október 1-jén rendezett népszavazással Katalónia elnyerte a jogot, hogy független állammá váljon, de a feszültség csökkentése érdekében azt javasolta, várjanak néhány hetet a párbeszéd érdekében. Ezt követően a katalán parlament függetlenségpárti többségének képviselői aláírták Katalónia függetlenségi nyilatkozatát, amelynek végrehajtását az elnök felfüggesztette. A politikus szavai okoztak némi zavart, sokan különböző módon értelmezték azokat a politikai életben és a sajtóban egyaránt, ezért a spanyol kormány szerdán levélben szólította fel hivatalosan a katalán kormányt: tisztázza, hogy kinyilvánította-e Katalónia függetlenségét.

Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök elmondta: felszólításuk megelőz minden más olyan intézkedést, amelyet a kormány alkalmazhat az alkotmány 155-ös cikke alapján. (Ez a passzus lehetőséget ad Katalónia autonómiájának ideiglenes felfüggesztésére a spanyol parlament jóváhagyásával.) A spanyol kormány két határidőt határozott meg a válaszra, az első jövő hétfőig tart. Ha eddig nem érkezik reagálás Barcelonából, ismét elküldik a felszólítást, amelyben kérik majd a katalán vezetést, hogy térjen vissza a törvényesség keretei közé.